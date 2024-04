Ivana Icardi da un rotundo giro en su carrera y sigue los pasos de Wanda Nara

Radicada hace tiempo en Europa, y enfrentada con su hermano futbolista, la mediática encara un nuevo desafío que la conecta con su cuñada

Ivana Icardisaltó a la fama en primera instancia gracias a su parentesco con su hermano, el futbolista Mauro Icardi, su posterior participación en Gran Hermano y logró instalarse en los medios gracias a su perfil picante y contestatario. Hace un tiempo ya que vive en Europa, donde fue madre durante su relación con Hugo Sierra, y desarrolló una carrera como modelo e influencer, además de participar en diversos realities en televisión.

A pesar de que desde hace años no tiene relación con su hermano ni con su cuñada Wanda Nara, en las últimas horas se descubrió que ambas tienen algo en común: Ivana busca seguir los pasos de la conductora ya que se lanzará como cantante al igual que lo hizo la hermana de Zaira hace unos meses.

Tras quedar eliminada de Gran Hermano Dúo, reality donde estuvo en España, ahora tomó una terminante decisión sobre su carrera, y es que se va a lanzarse el mundo de la música. En ese sentido, este viernes publicó un video cantando y haciendo un cover de una canción de Feid, el artista colombiano. En modo balada y solo con su voz y con una guitarra, Ivana se animó a compartir a través de su cuenta de Instagram su primer audiovisual mostrando esta faceta.

“Bellezas, hoy me gustaría dejarles una versión acústica de la canción Luna de Feid. Una canción que me trae recuerdos muy bonitos de momentos y de mi persona especial que me ha motivado y me hace tan bien”, comenzó diciendo la influencer para su más de 900 mil seguidores.

Ivana Icardi contó que se lanza como cantante

“Me siento súper inspirada y feliz, porque ayer tuve la oportunidad de estar en un estudio por primera vez. He podido empezar a grabar una canción que he compuesto y que me gustaría poder enseñarles pronto“, aseguró y cerró emocionada: “Todavía me queda mucho camino, esto solo acaba de empezar y no puedo sentirme más plena de estar embarcada en este sueño”. A 23 horas de ser publicado, el audiovisual cosechó casi un millón de reproducciones y miles de comentarios.

Además, Ivana, siempre utiliza sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y responde a muchas consultas que le hacen. En ese sentido, comentó un internauta quiso saber: “¿Tu reto más importante actualmente es ser cantante?”, a lo que la joven respondió: “La verdad es que es un camino que quiero recorrer y disfrutar…no sé si sería un reto, porque si no consigo hacer realidad lo que tengo en mente, voy a seguir cantando porque me he dado cuenta que me hacía feliz de pequeña y me hace feliz ahora. Así que digamos que actualmente estoy inmersa en ese mundo y poniéndole muchísima energía”, concluyó.

Ivana Icardi habló de su relación con su hermano Mauro y Wanda Nara

Mauro e Ivana Icardi, en otros tiempos

Para marzo del 2023 Ivana saludó al futbolista en las redes sociales para desearle un feliz cumpleaños. Si bien este año no lo hizo, en aquel entonces expresó que ya desde ese momento no tenían relación alguna.

“Feliz cumpleaños. Que seas siempre feliz”, escribió la exparticipante de Gran Hermano en una historia de Instagram en la que subió una foto de ellos cuando eran niños. La tierna imagen tampoco fue suficiente para la devolución del deportista.

“Qué mal. Mauro reposteó todos los que le dedicaron historia, menos la tuya”, le comentaron a Ivana en privado. Esa conversación fue sacada a la luz por Ivana para aclarar la situación con su hermano Mauro Icardi.

Ivana Icardi habló de Wanda Nara

“No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos. Le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio”, contestó a su seguidora y siguió: “Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano, porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no respondió al WhatsApp, menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso: hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio porque eso lleva a la frustración”, agregó.

Además, en una interacción con sus seguidores de Instagram, a la hermana de Mauro Icardi le preguntaron cómo se lleva con Wanda Nara, su ex cuñada. “No me hablo con mi hermano. Menos con ella”, contestó Ivana.