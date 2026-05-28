Iván Cepeda, el defensor de DD. HH. que promete profundizar el proyecto político de Petro

Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico, el partido del saliente presidente Gustavo Petro, para continuar en lo más alto del poder Ejecutivo. Con profundas raíces políticas de izquierda, familiares y académicas, ha sido un abanderado de las víctimas del conflicto y ha estado involucrado en varios procesos de paz con grupos armados. En su agenda, criticada ampliamente por la oposición, promete profundizar las reformas sociales de Petro y seguir con la consigna de Justicia social. No obstante, su bandera política “más fuerte”, según analistas, es encarnar el antiuribismo.

Pese a las décadas de militancia y presencia en el Senado, el nombre de Iván Cepeda Castro irrumpió con fuerza en las grandes planas de la política colombiana recién en agosto de 2025, como una figura emergente y fuerte de la izquierda en el país, alcanzando el perfil presidenciable y luego posicionándose como favorito.

Su enfrentamiento judicial con el expresidente Álvaro Uribe, quien lo acusó de manipulación de testigos, lo subió al escenario de cara a las urnas que se abren este domingo 31 de mayo.

Para Christian Fajardo, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, “la candidatura no estaba planeada con antelación. Su nombre emergió en medio de la coyuntura y de la pregunta sobre quién podría continuar con el gobierno de izquierda del Pacto Histórico -el partido de Petro-”.

Ratificado candidato en una consulta interna en 2025, la coalición en el poder deposita en él la esperanza de continuidad del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, bajo las promesas de achicar las diferencias sociales y combatir la corrupción, banderas que ondea desde sus tiempos como activista de Derechos Humanos y que algunos expertos ubican en el espectro de la izquierda dura.

“Iván Cepeda representa el auténtico ADN de la izquierda radical. Por su formación, es más radical que Gustavo Petro. No viene de la revolución de las armas, sino de las ideas”, lo describe Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación y psicología política.

Una vida marcada por el asesinato de su padre, senador de la UP

Los padres de Cepeda también fueron actores políticos de amplia influencia. Su progenitor, Manuel Cepeda Vargas, fue senador por la formación de izquierda Unión Patriótica (UP) y reconocido dirigente del Partido Comunista Colombiano, hasta que la violencia política lo alcanzó: fue asesinado en agosto de 1994 en una trama entre agentes del Estado y paramilitares.

Cepeda, de 63 años, ha reconocido que este hecho cambió el rumbo de su vida. “La muerte de mi padre me reorientó de una manera muy clara, me convirtió en lo que soy hoy. No sé si hubiera terminado en lo mismo, pero ese hecho fue definitivamente una especie de terremoto en mi vida personal”, afirmó al medio colombiano ‘Revista Semana’ en una amplia entrevista en 2019.

“Aunque había tenido experiencia en la militancia política y social, yo estaba orientado a la vida académica y era un profesor universitario. La primera reacción después del dolor, el sufrimiento, la indignación, incluso la impotencia frente a un hecho que rebasa las fuerzas, fue buscar justicia”, dijo.

De hecho, entre sus mayores logros en lo referido a Derechos Humanos está el reconocimiento de que hubo una aniquilación de los miembros de la Unión Patriótica. Estos ataques sucedieron a mediados de 1980 y dejaron cerca de 5.000 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazados y exiliados.

Por su parte, la madre de Cepeda, Yira Castro, no solo fue una reconocida líder del movimiento comunista, sino también concejala en Bogotá por parte de la Unión Nacional de Oposición. Ella falleció en agosto de 1981, a los 39 años.

Cepeda: entre la política y los Derechos Humanos

Al igual que sus padres, Iván Cepeda tiene un largo historial en el mundo de la política, lejos de ser un paracaidista o un ‘outsider’. Estar presente hace años, para él es un capital.

“Hay gente que piensa que lo mejor es venir de fuera de la política institucional. Otros pensamos lo contrario. Me siento más como un representante de los sectores de defensa de los Derechos Humanos”, afirmó Cepeda en una entrevista con France 24 a finales de agosto de 2025.

Iván Cepeda se formó como filósofo en Sofía (Bulgaria) y realizó una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, profundizando sus conocimientos posteriormente en Derechos Humanos y en conflicto armado.

Para Eugenie Richard, experta en Comunicación y Marketing político, el perfil de Cepeda se resume en “un tipo de liderazgo de izquierda y de Derechos Humanos. Se ha dedicado toda la vida a defender los procesos de paz. Ha sido víctima del conflicto armado. Entonces, no genera animosidad. Y, si bien no tiene mucho carisma, tampoco hay mucho para reprocharle”.

Por otra vía, Arias señala que “la formación de Cepeda es la de un filósofo, un ideólogo. Es muy fuerte en su discurso y robusto en su retórica. Para él, el cambio no está en la política, sino en la cultura. Sería el cambio de un modelo social en Colombia. Es la preparación de un ideólogo, no la de un presidente”.

Búsqueda de la paz: diálogos y críticas

Su inserción como congresista se dio en 2010, cuando fue representante a la Cámara. Al terminar ese período, en 2014, fue electo senador y renovó el escaño en 2018 y 2022.

En esos tiempos tuvo un papel importante como facilitador de las conversaciones entre el Gobierno de turno y la guerrilla de las FARC; también entre las autoridades nacionales y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, posteriormente, entre el Gobierno y el Clan del Golfo.

Así, su nombre ascendió como uno de los principales líderes en los esfuerzos por alcanzar la paz nacional.

Según Fajardo, en ese contexto, “Cepeda no elige ser candidato de modo meramente individual y voluntario. Es elegido, más bien, en gran parte, por su rol ante las víctimas de los crímenes de Estado que él, durante su trayectoria personal y política, ha representado”.

Mañana 8 pm debate @PalomaValenciaL y el Heredero de las FARC @IvanCepedaCast . Ya era hora! — Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) May 5, 2026

No obstante, por su papel en estos procesos, algunos de sus detractores políticos lo han llamado “heredero de las FARC” y lo condenan por haber ideado la política de paz de Petro, que consideran un “fracaso”.

Cepeda ha respondido ante los cuestionamientos. “No se pueden atribuir los problemas de la violencia a la búsqueda de la paz, no comparto esa visión. Esa visión nos quiere retrotraer a épocas donde los Gobiernos no tenían política de paz”, aseveró en el diálogo con France 24 meses atrás.

Su confrontación con Álvaro Uribe

El caso que lo elevó aún más fue la investigación sobre supuestos nexos del expresidente derechista Álvaro Uribe con narcotraficantes y paramilitares, en el marco de los debates de control político que impulsó en el Congreso.

Para Arias, Cepeda “representa la bandera más fuerte de la izquierda: el antiuribismo”. “En 16 años, uno de sus mayores éxitos en el Legislativo es perseguir a Uribe. Logró el hito más icónico de la izquierda, que es meter a Uribe a la cárcel”, agregó.

Como opositor del antiguo mandatario, enarboló la bandera de la defensa de las víctimas por los asesinatos perpetrados por paramilitares y miembros del Estado durante el Gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), recalcando las masivas violaciones de Derechos Humanos, la violencia sexual contra las mujeres y promoviendo la investigación de más de 220 funcionarios.

¿Una continuidad viable?

“No me presento como independiente porque respaldo y me siento parte del proyecto político que el Gobierno encarna. Eso no significa que no tenga una posición autocrítica de todas las decisiones del Gobierno”, había afirmado Cepeda cuando su nombre apareció en el abanico de opciones del Pacto Histórico, antes de las consultas internas.

Tanto Fajardo como Arias coinciden en que una eventual victoria de Cepeda apunta a garantizar la continuidad de lo construido por Gustavo Petro, pero ofrece diferentes matices.

“La continuidad sería total. Cepeda no solo continuaría, sino que sería más radical, porque él representa esas banderas del sectarismo de izquierda”, dice Arias. “En varias ocasiones ha sostenido que seguirá con el impulso de las políticas de Petro”, sostiene Fajardo.

En su plataforma política aparecen dos grandes y ambiciosas promesas: combatir la desigualdad y la corrupción.

Para lograr este último objetivo, apunta a aumentar las medidas punitivas de las instituciones judiciales, víctimas de grandes estructuras que corrompen las instituciones, según sus términos. “Las cadenas de corrupción no se investigan caso a caso. Se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados”, explicó.

Arias dice que Cepeda “por sus formas y su fondo, en términos de su personalidad política, podría darle un vuelco al tema de la corrupción. Pero, quizás, no sustancial”.

Estas medidas punitivas, las cuales -llegado el caso- deberán pasar por el Congreso, incluyen tipificar la “gran corrupción” como un delito grave; el robo de recursos destinados a víctimas como crimen de lesa humanidad y habilitar un juzgamiento especial “al más alto nivel” para casos de “corrupción sistemática”.

En lo que respecta a la desigualdad social, Cepeda habló de entregar un millón de hectáreas en el marco de la reforma agraria; propone ampliar las prestaciones sociales y mejorar los servicios indispensables a las víctimas del conflicto armado y sus familiares.

“El principal eje de la política durante los próximos cuatro años en nuestro segundo gobierno progresista va a ser el avance en la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad social”, dijo Cepeda en Bogotá el pasado 21 de mayo.

“Si el Estado quiere tener un rol benefactor, la pregunta está en quién va a respaldar a los que alimentan ese Estado. Me parece inviable. Nunca se habla del fortalecimiento del empresariado. Alimentar una máquina estatal creo que es muy peligroso”, advirtió Arias.

Las estimaciones previas lo ponen como el candidato con mayor intención de voto. No obstante, su porcentaje no sería suficiente para ganar la Presidencia en primera vuelta y se prevé que el balotaje sea inevitable. Resta definir qué opositor lo acompañaría, si Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia.

Por Ramiro Cué Barberena – France24