Iturrioz, el indignado irreductible: “No estoy acostumbrado a que me digan ladrón”

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, respondió este lunes a las duras acusaciones sobre el presunto “robo de urna” durante la interna del PJ. Finalmente, el candidato peronista le pidió disculpas.

Al cierre de la jornada electoral del PJ, Luque denunció públicamente que el gobierno provincial intervino activamente para favorecer a su oponente, Dante Bowen, y acusó en forma directa al ministro: “Se robó una urna de la ciudad de Corcovado, lo vamos a denunciar porque es un ladrón”, lanzó el domingo por la noche tras conocerse el resultado de la interna.

En respuesta, Iturrioz rechazó la acusación de manera categórica. “Yo estaba en Comodoro Rivadavia, investigando un caso de tentativa de homicidio. Me sacaron fotos en la ruta porque asistí a un joven que había volcado. Materialmente no puedo haberme llevado ninguna urna”, sostuvo el ministro, en diálogo con LU20.

Según explicó el ministro, la polémica surgió por una urna de la localidad de Corcovado, donde la presidenta de mesa -a quien Iturrioz vinculó con el sector de Luque- intentó llevarse el material electoral a su casa. “La custodia policial le advirtió que no debía hacerlo, pero igual se la llevó. Se labró un acta, como corresponde. La urna está en poder de esa persona, no del Ministerio ni de la Policía”, aclaró.

“Me voy a autodenunciar”

Iturrioz confirmó que presentará una autodenuncia judicial para dejar en claro su posición. “El artículo 68 de la Constitución Provincial dice que un funcionario acusado de un delito en ejercicio de sus funciones debe vindicarse. Lo voy a hacer, aunque creo que Luque también debería estar ahora presentando la denuncia, como dijo. Si no lo hace, será una mentira más”, disparó.

El funcionario interpretó la acusación como una reacción “por la bronca” del resultado electoral. “De un universo de 46 mil votantes, lo eligieron 5.500. Es un triunfo pírrico. Se enojó y se la agarró conmigo”, opinó.

Durante la entrevista, Iturrioz también se refirió en tono irónico a la situación. Al ser consultado por un posteo que hizo en redes sociales, en el que calificó a Luque como “manito con miel”, explicó: “Es como manito pegagosa -chicaneó-. Los domingos me pongo poeta”.

Además, dijo que se refería “a un manito con miel que conozco de Rada Tilly. Luque, según dice, es de Comodoro”.

El manito con miel de Rada Tilly me acusa de ladrón jajaja es muy fuerte jajaja 😂

Mañana a primera hora me vindico como corresponde — Hector Iturrioz (@hectoriturrioz1) August 3, 2025

Custodia y actas, según el protocolo

El ministro reiteró que la seguridad del proceso fue coordinada con las autoridades partidarias. “Roberto Silva, presidente de la Junta Electoral, pidió custodia policial. Incluso nos consultaron por el traslado de urnas, pero finalmente contrataron una empresa privada. Nosotros solo cumplimos con garantizar el orden”, puntualizó.

Respecto al incidente puntual de Corcovado, insistió: “No conozco a la presidenta de mesa, no tengo relación con nadie de ese circuito. La policía no puede impedir que alguien se lleve una urna, pero sí dejó constancia en un acta para evitar responsabilidades”.

Por último, se desmarcó de cualquier vínculo partidario: “No tengo relación con el PJ ni la voy a tener. Si alguien se sintió afectado, que vaya a la Justicia. Yo voy a presentarme y demostrar que todo esto es un disparate”.

Luque: “Quiero pedir disculpas porque mis expresiones no fueron correctas”

Este lunes a la mañana, tras la repercusión que tuvieron las acusaciones que hizo contra Iturrioz, Luque aclaró lo sucedido. “Quiero pedir disculpas porque fue incorrecta mi expresión hacia el ministro de Seguridad, en cuanto a salir a plantearlo con la vehemencia que lo hice. Me llamaron los apoderamos de mi llista, me plantearon que el Ministerio de Seguridad se quería llevar esa urna. Creo que si nosotros no salíamos a reclamar, probablemente no sabíamos donde está. Quiero pedir disculpas porque mis expresiones no fueron correctas”, afirmó el candidato peronista.

“De él tengo otras custiones bastnate más complejas y más graves, pero no esta, que la verdad no tiene nada que ver”, agregó sobre el ministro, en diálogo con Radiovisión.



Fuente: ADNSur