Italia y Estados Unidos endurecen sus medidas para evitar el avance de la variante Ómicron

Para evitar que se profundicen los contagios como en otros sectores del continente, los italianos aplicarán un refuerzo del pase sanitario, excluyendo a todos los no vacunados para ingresar a espectáculos o lugares de comida; mientras que los estadounidenses ampliaron los requerimientos para los viajeros, tanto para ingresar al país como para salir del territorio. Entretanto, la variante Ómicron llegó a Argentina, donde se registró el primer caso.

El rebrote por contagios de Covid-19 y la rápida propagación de la variante Ómicron encendieron las alarmas a nivel global y obligaron a los países a tomar rápidas resoluciones para que no se recrudezca la cantidad de casos.

En este contexto, Italia y Estados Unidos se sumaron a las naciones que endurecieron sus restricciones. Los europeos lo hicieron en lo correspondiente a la circulación urbana, mientras que los norteamericanos aumentaron las condiciones para viajeros.

Los ciudadanos italianos que no estén vacunados tendrán una mayor cantidad de dificultades para ingresar a los lugares públicos luego de que el Gobierno anunciara que será necesario un certificado sanitario reforzado para disfrutar de actividades de ocio. Este pase solamente podrán portarlo las personas inmunizadas o curadas de coronavirus.

Este nuevo certificado se llamará ‘Super Green Pass’ para diferenciarlo del ‘Green Pass’ que ya estaba en funcionamiento para los vacunados, curados o quienes presenten una prueba negativa. El pasaporte de circulación reforzado estará habilitado únicamente para los dos primeros casos.

Esta imposición afecta a aproximadamente seis millones de italianos que todavía no se han inoculado. El 84,76% -alrededor de 45,7 millones de personas mayores de 12 años- de la población sí lo han hecho.

Hasta ahora, el ‘Green Pass’ era utilizado para abordar el transporte público, el ferroviario, para utilizar los comedores del trabajo o restaurantes de hoteles, concurrir a fiestas y ceremonias, como bodas o bautismos.

Más limitaciones para acudir a espacios públicos en Italia

Sin embargo, la versión reforzada excluirá a las personas no vacunadas de asistir a cines, teatros, eventos deportivos, discotecas o de poder consumir en el interior de bares y restaurantes. Además, no caducará el 15 de enero en aquellas regiones que estén en el segundo y tercer nivel de riesgo dentro de la escala compuesta por cuatro categorías.

La medida tendrá vigor en todo el país, sin diferenciar las tasas de contagio de cada región, hasta el 15 de enero con el fin de combatir la subida de casos positivos ocurrida en las últimas semanas y que registra un promedio de 15.000 casos diarios.

Es una decisión preventiva para que no se agrave la situación a tal punto de tener que recurrir al confinamiento o restricciones que afecten al comercio y las vacaciones navideñas.

Entretanto, desde el 15 de diciembre será obligatorio para personal administrativo de Sanidad y Educación, profesores, militares y operativos de rescate.

Estados Unidos apunta al control de los viajeros

Desde este lunes entran en vigencia los nuevos requisitos necesarios para todo aquel que quiere ingresar a territorio estadounidense, sea ciudadano o extranjero e indistintamente del estado de su vacunación. El presidente Joe Biden había avisado que esto podría suceder “mientras los científicos estudian la variante Ómicron”.

The best protection against Omicron is simple: Get fully vaccinated. Get a booster shot.

— President Biden (@POTUS) December 5, 2021