Israel cortó todas las comunicaciones en Gaza y dejó aislados a 800.000 palestinos

En la madrugada del jueves, Israel provocó un apagón en Gaza. Internet, teléfonos móviles, redes sociales y cualquier forma de contacto con el exterior quedaron interrumpidos en la ciudad de Gaza. Tras semanas de bombardeos destinados a destruir las condiciones de vida en la ciudad, ya asediada y sin agua ni comida, la invasión terrestre avanza y amenaza con intensificarse mientras Israel intenta ocultar al mundo la catástrofe en curso.

Alrededor de 800.000 personas en Gaza se encuentran completamente aisladas tras el corte de las comunicaciones. El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos confirmó que la medida coincide con la intensificación de la ofensiva terrestre israelí. Ya hay tanques desplegados en barrios del noroeste de Gaza, como Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa, zonas estratégicas que sirven de acceso al centro de la ciudad, precisamente donde miles de refugiados palestinos buscan refugio de los incesantes bombardeos.

Con la infraestructura civil y de telecomunicaciones destruida por los ataques aéreos, Gaza se encuentra sumida en un apagón total, infligiendo un sufrimiento indescriptible a una población que ya llevaba meses sometida a un asedio implacable: sin agua, alimentos ni medicinas, y ahora aislada del mundo. Un presagio de una barbarie aún mayor.

“Las desconexiones de internet y teléfono son siempre un mal presagio. Siempre indican que algo muy brutal está a punto de suceder“, dijo a Middle East Eye Ismail, un residente de Gaza que, arriesgando su vida, usó una tarjeta SIM electrónica para intentar conectarse.

En el exterior, periodistas de AFP y otras agencias internacionales informan sobre nuevas oleadas de desplazamiento forzado, con familias enteras huyendo a pie, en carretas o en vehículos destartalados hacia el sur de la Franja de Gaza. La ONU ya ha advertido de una catástrofe humanitaria sin precedentes, pero permanece impotente —o cómplice— ante la maquinaria de guerra israelí, financiada y armada por potencias imperialistas, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea.

El asedio a Gaza es total. La misión de la Flotilla Global Sumud, que busca abrir un corredor humanitario marítimo para llevar alimentos, medicamentos y suministros a la población palestina, representa la fuerza de la solidaridad internacional que, con o sin apagón, impide que Gaza se encuentre sola en este momento. Los barcos ya están en aguas internacionales. La causa palestina es la causa de todos los pueblos oprimidos y explotados del mundo; en ella se entrelaza el destino de todas las luchas contra la opresión capitalista e imperialista.

En los próximos días, se organizarán huelgas, paros, manifestaciones y ocupaciones en diversas partes del mundo para confrontar el genocidio y apoyar a la Flotilla Global Sumud. Desde la Red Internacional La Izquieda Diario llamamos a nuestras lectoras y lectores a sumarse a estas acciones para luchar por la ruptura de las relaciones de cada uno de los gobiernos con el Estado de Israel, para acabar con el genocidio en curso y conquistar una Palestina Libre de Río al Mar.

Fuente: ID