Israel acepta las disculpas de Rusia

El presidente ruso ha tenido que salir al quite de la afirmación de su ministro de Exteriores Serguéi Lavrov quien atribuyó a Adolf Hitler sangre judía tras asegurar que “los peores antisemitas eran judíos”.

El ministro ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, calificó esas palabras de “imperdonables e inaceptables” y exigió una disculpa a todas las víctimas del Holocausto y convocó al embajador ruso en Israel.

El primer ministro israelí Naftali Benet aceptó las disculpas. Israel mantiene una posicion tibia con respecto a Ucrania tibia para no enturbiar la alianza estratégica que mantiene con Rusia en Siria, por la que Moscú permite a Israel bombardear posiciones de milicias iraníes y de Hizbulá.

Mientras, secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a acusar a Rusia de provocar la guerra. Ha reiterado su llamamiento para que detenga la invasión: “A lo largo de mis viajes, no he tenido pelos en la lengua. Dije lo mismo en Moscú que en Kiev, que es exactamente lo que he expresado en repetidas ocasiones en Nueva York, a saber, que la invasión rusa de Ucrania es una violación de su propia integridad territorial y de la carta de las Naciones Unidas, y que debe terminar por el bien del pueblo de Ucrania, de Rusia y del mundo entero.”

El representante permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, ha hecho caso omiso de las acusaciones y ha explicado que Rusia fue víctima de una provocación, y que sigue siéndolo ahora, por la entrada de armas occidentales en Ucrania.

Desde el inicio de la invasión, la ONU se ha visto arrinconada a un papel muy limitado en Ucrania, dado que el poder de veto ruso bloquea cualquier acción en el Consejo de Seguridad. Moscú no ve a Guterres como imparcial y no lo acepta como mediador para negociar la paz.