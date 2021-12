Isabel Macedo mostró su panza de embarazada

La actriz espera su segundo hijo junto al ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, con quien ya tiene a Isabel de tres años

Recostada en su cama y luciendo un minivestido, Isabel Macedo hizo un paneo de su cuerpo con su teléfono celular, hasta hacer foco en su incipiente panza de embarazada. “What? Oh my god!”, se puede leer en los labios de la actriz, lo que en inglés significa: “¿Qué? ¡Dios mío!”. Y es que, aunque la gestación recién habría cursando los tres primeros meses, la imagen no deja lugar a dudas del estado de la actual esposa de Juan Manuel Urtubey.

El ex gobernado de Salta ya había confirmado en una entrevista radial que estaba esperando su segundo hijo con Macedo, con quien ya tiene a Isabel de tres años. “Estamos muy entusiamados y felices”, había dicho el dirigente político en diálogo con Paulo Vilouta en radio La Red (AM 910), hace apenas una semana. Sin embargo, hasta el momento, la actriz no se había manifestado al respecto. Y fue ni más ni menos con este posteo en el que escribió “EL AMOR”, así con mayúscula y junto a dos corazones, como decidió compartir la feliz noticia.

Aunque todavía no ha sido confirmado por la pareja, según pudo saber Teleshow el matrimonio ya sabría el sexo del bebé, que sería un varón. Y se sumaría a la pequeña de ambos y a Mateo, Juana y Lucas, los hijos que Urtubey tiene de su relación anterior y con los que ensamblaron una gran familia. Cabe recordar que Isabel y el dirigente salteño pasaron por el altar en septiembre de 2016 y, dos años más tarde, tuvieron a su primera hija, a quien llaman cariñosamente Belita.

Isabel Macedo y su marido, Juan Manuel Urtubey, junto a Belita (Foto: Instagram)

En una reciente entrevista con Jey Mammon, Macedo había dado detalles de cómo conoció a quien es su marido desde hace cinco años. “Un amigo me invitó a una comida. Juan Manuel había quedado que dejaba unos vinos. Ahí lo conocí. Nos fuimos afuera en un momento, a charlar. Nos quedamos hasta las 9 de la mañana. Sin besarnos. Llovía… ¡Una humedad! El pelo erizado. Era una bomba él. Nos re enamoramos. Nos volvimos a ver al día siguiente. Yo iba a ver a los Stones con Vero (Lozano) a La Plata. Y el iba con sus hijos. Me saludó y se fue. Estaba escrito. Era así”, relató.

En mayo de este año, Isabel y Urtubey celebraron el cumpleaños de la más pequeña de la familia y le organizaron una íntima fiesta. “El día de su cumple estaba tan emocionada que no tuve tiempo de subir nada… Bueno, tiempo seguro que tuve, pero se lo quería dedicar a ella. Quería mirarla. Verla ser. ¡Somos tan felices con vos en nuestra vida!”, escribió Macedo en las redes para celebrar el crecimiento de la niña.

Las últimas semanas, en tanto, compartió algunas publicaciones hogareñas junto a su madre y su hija, y se mostró dedicada de lleno a su otra faceta: la incursión en el modelaje. Cabe recordar que la actriz mantiene una amistad de larga data con Milagros Brito, ex esposa de Roberto García Moritán, quien actualmente está casado con Carolina Pampita Ardohain. Amabas suelen apoyarse en sus emprendimientos relacionados a la indumentaria y Macedo se animó a posar con algunas prendas de la marca de la empresaria. Otra de las integrantes del grupo más cercano es Gisela Dulko, íntima amiga de la actriz, y hace poco se pudo ver fotos de las tres juntas intentando contener a la ex tenista tras su escandalosa separación de Fernando Gago.