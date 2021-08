¿Isabel Macedo le fue infiel a Facundo Arana?

Evelyn Von Brocke contó que el propio actor le confirmó el hecho en ese mismo momento: “Se iba al departamento del vecino”.



Lo dijo en Intrusos, cuando Rodrigo Lussich estaba haciendo un enigmático. “Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella. En su edificio se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino”, contó. Luego dijo el nombre: “Lo tuve a Facundo llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella”.