Irónica respuesta de Jorge Fontevecchia al papelón de Milei y Fantino

Un Javier Milei, con una incontinencia verbal apabullante, criticó a la exministra Tolosa Paz, justificó subas en prepagas, defendió el dólar paralelo y el blanqueo de divisas, y anticipó una solución diplomática para las Malvinas a partir de su alianza con Estados Unidos. En tanto, arremetió contra Diario Perfil, burlándose de su situación económica.

Por momentos pareciera que lo del señor Presidente es una combinación de incontinencia verbal y maniqueísmo político, en un acto que recuerda a Saturno devorándose a sus hijos, comentó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 9 de abril del 2024.

En la psicología existe el caso famoso de Phineas Gage, un trabajador del ferrocarril del Siglo XIX, que mientras estaban construyendo los rieles del ferrocarril, una viga le impactó en el frente de su cabeza, haciéndole una incisión que le arruinó el lóbulo frontal. A partir de ese momento, dejó de comportarse como una persona seria y normal y pasó a ser alguien desinhibido.

Hay varias explicaciones que la psicología nos aportaría para tratar de entender la incontinencia verbal del Presidente, como aquello de que todos los seres humanos somos hablados por nuestro inconsciente y en el caso de determinadas personas todo el tiempo pueden estar hablados por su inconsciente de una manera, se podría decir vulgarmente, sin filtro.

La incontinencia verbal se caracteriza por hablar de manera excesiva y sin control, sin respetar los turnos de palabra y sin considerar si es oportuno o no el hacerlo en ese momento. Esta falta de control sobre el lenguaje puede tener un gran impacto psicológico tanto en la persona que lo padece como en su entorno.

Y el maniqueísmo político es una forma de ver la realidad en la que el mundo se divide en amigos y enemigos. El término proviene de una corriente religiosa que fue fundada en el Medievo en el siglo III después de Cristo. El maniqueísmo enseña una elaborada cosmología dualista que describe el conflicto entre un mundo de Luz bueno y espiritual, y un mundo de Oscuridad malévolo y material.

De esta manera, cualquier persona que critique, aunque sea en algo la gestión del Gobierno, pasa a ser un enemigo e insultado por el Presidente con todo tipo de improperios. Sería bueno, y obviamente esto lo digo con respeto, que revea estas posiciones, por el bien de nuestro diálogo democrático e instituciones.

Milei y su verborragia maniqueísta

En la extensa entrevista de tres horas concedida a Alejandro Fantino en su programa de Neura Media, Javier Milei brindó diversas definiciones al respecto de varios tópicos. “Si no me dejan meter las reformas ahora las meteré el 11 de diciembre del 2025”, afirmó. Y agregó que en Estados Unidos, los liberales no son realmente liberales, sino socialdemócratas. “Los liberals son de izquierda, por eso somos libertarios”, le respondió al periodista antikirchnerista Jorge Fernández Díaz.

El Presidente manifestó que “los liberales no somos manada, cada cual tiene su opinión” antes de mostrarse en desacuerdo con los dichos de “Bertie” Benegas Lynch acerca del alcance de la libertad, la cual puede llevar a que un hijo se quede en un taller en lugar de ir al colegio. “Fue absolutamente desafortunado”. Y criticó el hecho de que el diputado le haya cedido una entrevista a Romina Manguel, insinuando el cese de la pluralidad de voces en los medios.

Por otro lado, el mandatario citó el dato de que es el segundo presidente con mejor imagen del mundo. “El 70% de los argentinos no tiene dudas que nosotros vamos a bajar la inflación”, confió. Además, recordado el fracaso del DNU, expresó que “los que votan en contra del DNU son dictadores en potencia, usan la democracia como ropaje pero en el fondo te van a estafar”.

La mudanza de la embajada argentina en Israel

Al respecto del traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén Occidental aseguró que es territorio iraelí y que no está en litigio, desoyendo la implicancias geopolíticas que están en juego. “¿Te pensás que no estamos en el radar de los atentados?”, se preguntó.

La inflación basada en una fuente falsa

Luego se esperanzó con que la inflación puede bajar en septiembre u octubre y apeló a la cuenta de X, Jumbo Bot, para justificar los números: “Pasamos de 5,22% a -4,52%”. Posteriormente la cuenta de la red social salió a aclarar que era un mero experimento social que nunca analizó precios ni siguió verdaderamente los productos de Jumbo. “Sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega”, escribió la cuenta @Bot_jumbo.

El blanqueo de dólares

A su vez, defendió el uso del dólar paralelo. “Te permite escapar de la estafa del peso” e invitó al blanqueo para traer divisas sin importar su origen. “Si querés usar 50 palos verdes sin declarar, me importa un rábano”, indicó al tiempo en que sugirió que hay que cambiar las leyes para que esa acción no sea considerada un delito.

Tolosa Paz y la acusación del aumento salarial

Por otra parte, criticó a la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz , quien había subrayado el aumento de sueldo que se hizo el propio Milei. “Ninguno de nosotros en el gabinete estaba al tanto de los aumentos ya que nadie revisa sus recibos de sueldo porque lo hacemos por el bronce”. Y enfatizó en que los políticos de su partido también enfrentan dificultades económicas y se están ajustando para mantener su nivel de vida.

El incremento de las prepagas

Al respecto de las subas en torno al 150% desde que asumió, Milei admitió que las compañías de salud “se pasaron de rosca” pero que “no tienen mala intención”. En esa línea, recordó que “todos los impresentables de la política te hablaban de un dólar de 6.000, o 7.000 si ganábamos”. Pero vale recordar que no cumplió sus promesas de campaña de cerrar el Banco Central y dolarizar, evitando así un salto devaluatorio aún mayor, como se auguraba.

La recuperación de las Malvinas

El jefe de Estado destacó su vínculo con Estados Unidos y aseguró que eso lo ayudará a buscar una solución al histórico conflicto con Gran Bretaña. “La base es el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años”, afirmó. Además, adelantó que “es un proceso largo, pero vamos a recuperar las Malvinas por la vía diplomática”.

“De esta forma se observa que pasamos de un extremo a otro con una exageración que Milei refleja pero no origina. Esta tendencia a exagerar, a considerarnos los mejores refleja una especie de bulimia de grandeza que, al mismo tiempo, es característica de gran parte de la sociedad argentina”, analizó el conductor del ciclo.

Milei contra Diario Perfil

Por último, el Presidente atacó a este medio. “Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de ‘Tinturelli’ usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando”. Asimismo, entre risas, sostuvo que el medio “Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra”.

“Le vamos a decir al Presidente: no pudo quebrarnos la dictadura militar, Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, tampoco Néstor Kirchner poniendo cero de publicidad oficial, entonces tampoco va a poder quebrarnos usted”, aseguró Jorge Fontevecchia.