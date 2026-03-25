Irán recibe plan de 15 puntos de EE. UU. para acabar la guerra; Teherán tiene sus exigencias: estas son las demandas

Irán recibió una propuesta estadounidense de alto el fuego en plena escalada militar en Medio Oriente, según aseguraron este miércoles 25 de marzo funcionarios de Pakistán involucrados en la mediación. El plan, compuesto por 15 puntos y entregado a través de Islamabad, busca establecer un cese temporal de hostilidades y abrir la puerta a negociaciones más amplias entre Washington y Teherán. Pero la República Islámica tiene sus propias demandas. A continuación, lo que sabemos de las exigencias de las dos partes.

La iniciativa diplomática llega mientras Estados Unidos despliega más tropas en la región y continúan las embestidas cruzadas entre Israel y EE. UU. contra Irán, que ataca objetivos de Washington en el Golfo. Teherán no ha confirmado oficialmente la recepción del plan de 15 puntos y, por el contrario, ha rechazado públicamente cualquier negociación directa con la Administración de Donald Trump, mientras mantiene sus asaltos de represalia y acusa al Gobierno estadounidense de falta de fiabilidad diplomática.

Pero funcionarios egipcios y paquistaníes describieron la propuesta como un “acuerdo integral” destinado a sentar las bases de un alto el fuego inicial, posiblemente de 30 días, durante el cual ambas partes podrían negociar un arreglo más amplio. Sin embargo, las posiciones siguen muy alejadas y las perspectivas de diálogo continúan siendo inciertas.

Lo que sabemos del plan de 15 puntos de Estados Unidos para Irán

Según las fuentes paquistaníes y egipcias, con conocimiento del asunto, citadas por las agencias de noticias Reuters y AP, así como por la prensa estadounidense, el plan de Washington de 15 puntos incluye una serie de exigencias de seguridad y compromisos estratégicos destinados a reducir la capacidad militar y nuclear de Irán, a cambio del levantamiento de sanciones y garantías económicas.

Entre los principales elementos del plan se encuentran:

Alto el fuego temporal y negociaciones

Un alto el fuego inicial de 30 días mientras se negocia un acuerdo definitivo.

Conversaciones presenciales, posiblemente en Pakistán, con mediación internacional.

Programa nuclear iraní

Desmantelamiento de las instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.

Compromiso permanente de Irán de no desarrollar armas nucleares.

Entrega de las reservas de uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica.

Supervisión internacional de toda la infraestructura nuclear restante.

Fin del enriquecimiento de uranio dentro de Irán.

Misiles y capacidad militar

Límites al alcance y al número de misiles iraníes.

Restricciones al suministro de armamento a grupos aliados en la región.

Seguridad regional

Fin del apoyo iraní a milicias y grupos armados regionales.

Cese de ataques contra infraestructura energética en Oriente Medio.

Reapertura del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo internacional.

Incentivos económicos y políticos

Levantamiento de sanciones estadounidenses e internacionales.

Eliminación del mecanismo de la ONU que permite reimponer sanciones.

Apoyo estadounidense al desarrollo de energía nuclear civil en Irán, incluida la central de Bushehr.

Aunque algunos de estos puntos ya habían sido planteados anteriormente por Washington, otros son considerados por Teherán como líneas rojas históricas, especialmente las limitaciones al programa de misiles y al respaldo a aliados regionales.

¿Cuáles son las demandas de Irán para terminar la guerra?

Teherán, por su parte, mantiene una postura pública de rechazo a cualquier negociación directa con Estados Unidos, aunque ha planteado sus propias condiciones para un eventual fin del conflicto.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que la única vía para terminar la guerra pasa por el reconocimiento de los derechos iraníes y garantías contra nuevas agresiones.

Las principales exigencias iraníes incluyen:

Garantías de seguridad

Reconocimiento de los derechos estratégicos y de defensa de Irán.

Garantías internacionales firmes contra futuras acciones militares de Estados Unidos e Israel.

Compromisos verificables que impidan nuevos ataques.

Compensaciones económicas

Pago de reparaciones por los daños causados durante la guerra.

Levantamiento completo de las sanciones económicas contra Irán.

Sobre presencia militar estadounidense

Cierre de las bases militares estadounidenses en la región, según funcionarios citados por medios iraníes.

Estrecho de Ormuz

Establecimiento de un nuevo mecanismo legal que formalice el control iraní sobre el tránsito marítimo en el estrecho.

Además, Irán insiste en que no negociará su programa de misiles ni su apoyo a aliados regionales, que considera fundamentales para su seguridad nacional.

Escepticismo y divisiones internas, los obstáculos para un acuerdo

Las posibilidades de negociación se ven complicadas por la profunda desconfianza iraní hacia Washington. Funcionarios de Teherán recuerdan que Estados Unidos lanzó ataques durante negociaciones previas, incluido el inicio del actual conflicto el 28 de febrero.

A ello se suman divisiones dentro del propio liderazgo iraní. Mientras el Gobierno civil ha mostrado cierta apertura a negociar bajo condiciones específicas, sectores militares, especialmente la Guardia Revolucionaria, consideran la guerra como un conflicto existencial y rechazan cualquier diálogo.

El plan estadounidense también ha generado inquietud en Israel, que ha defendido continuar la presión militar contra Irán. Funcionarios del Estado de mayoría judía se mostraron sorprendidos por la presentación del plan de alto el fuego.

Mientras tanto, los mediadores —Pakistán, Egipto y Turquía— intentan organizar una reunión presencial entre representantes estadounidenses e iraníes, posiblemente en los próximos días. Sin embargo, persisten dudas sobre quién tendría autoridad para negociar por parte de Irán y si las posiciones, aún muy distantes, permitirán avances reales.

La guerra ha dejado hasta ahora más de 1.500 muertos en Irán, según cifras oficiales, y ha sacudido los mercados energéticos mundiales, con el petróleo superando los 100 dólares por barril tras el cierre parcial del estrecho de Ormuz, aunque sus precios han descendido y fluctuado a medida que Washington ha, incluso, asegurado que inició diálogos con Teherán, lo que la República Islámica sigue negando hasta el momento.

Aunque la propuesta estadounidense ha generado leves movimientos positivos en los mercados, diplomáticos y analistas coinciden en que alcanzar un acuerdo sigue siendo un desafío complejo, en medio de combates que continúan sobre el terreno y posturas políticas que permanecen profundamente enfrentadas.

Por Yurany Arciniegas – France24