Irán lanzó misiles contra un portaaviones de Trump e Israel contraataca “sin parar”

Teherán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA y promete la ofensiva “más feroz de la historia

El pánico mundial crece. Es que la guerra en Medio Oriente parece crecer exponencialmente.

Israel lanzó este domingo una nueva ola de ataques a gran escala contra el corazón de Teherán, en medio de una escalada sin precedentes tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, abatido el sábado en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel

Sin ir más lejos, por primera vez, Teherán concretó, por primera vez, un ataque contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln. Se trata del primer ataque dirigido contra uno de los buques insignia de la Armada que dirige el presidente Donald Trump.

Washington aún no hizo referencia al impacto de la ofensiva iraní.

Mientras esto sucede, el Ejército israelí asegura que su fuerza aérea avanza para “establecer superioridad aérea y abrir el camino hacia Teherán”, y afirmó que ya fue destruida aproximadamente la mitad de las reservas de misiles iraníes durante la guerra de junio de 2025.

Una enorme explosión sacudió el centro de Irán este domingo. Es que el gobierno de Israel prometió que llevará adelante ataques “sin parar” contra los líderes del régimen iraní.

El saldo que dejaron los misiles lanzados por Irán, en Israel, es de 8 muertos.

Desde Teherán, la respuesta fue inmediata. La Guardia Revolucionaria advirtió que lanzará “en cualquier momento” la ofensiva “más feroz de la historia” contra Israel y bases militares estadounidenses en la región. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el asesinato de Khamenei como una “declaración de guerra contra los musulmanes” y sostuvo que vengar su muerte es “un deber y un derecho legítimo” de la república islámica.

En paralelo, el país activó un mecanismo institucional para garantizar la continuidad del poder. El ayatolá Alireza Arafi fue designado miembro de un consejo de liderazgo interino, junto al presidente y el jefe del Poder Judicial, que gobernará hasta que la Asamblea de Expertos nombre un nuevo líder supremo permanente.

La escalada se expandió rápidamente por la región. Irán atacó por segundo día consecutivo objetivos en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras misiles activaron sirenas en Jerusalén. En Pakistán, al menos ocho personas murieron en Karachi durante protestas frente al consulado estadounidense, y en Bagdad cientos de manifestantes intentaron ingresar a la Zona Verde, donde se ubica la embajada de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU realizó una reunión de emergencia y el organismo nuclear internacional convocó a una sesión extraordinaria sobre Irán a pedido de Rusia.

Un acusado por el atentado a la AMIA encabeza la Guardia Revolucionaria en Irán

Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un movimiento que posiciona al frente de la fuerza a un militar que se encuentra “prófugo de la Justicia argentina” por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

La reestructuración del mando militar surge como respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder en Teherán.

Además de confirmarse el fallecimiento de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el régimen ratificó que en las incursiones aéreas murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani. __IP__

En este escenario de crisis institucional, la designación de Vahidi reafirma la línea dura del organismo castrense, a pesar de las alertas rojas que pesan sobre su figura por delitos de terrorismo internacional.

Países del Golfo analizan una respuesta unificada, tras los ataques

Los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) mantendrán este domingo una reunión de emergencia por videoconferencia para analizar una “respuesta unificada” frente a los ataques iraníes registrados por segundo día consecutivo contra Estados de la región.

El encuentro se realizará de manera virtual debido al cierre de aeropuertos y contará con la participación de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Qatar y Bahréin, según informó un diplomático bajo condición de anonimato.

La cita tendrá como eje los ataques atribuidos a Irán y la coordinación de una postura común entre los países del bloque. La convocatoria refleja la preocupación creciente en el Golfo por la escalada militar y el impacto que pueda tener en la estabilidad regional y en las relaciones diplomáticas.

Durante la jornada se multiplicaron las señales de distanciamiento hacia Teherán. Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos sostuvo que “su guerra no es con sus vecinos” y calificó los ataques como un “error de cálculo” que ha “aislado a Irán en un momento crítico”. En la misma línea, Arabia Saudita convocó al embajador iraní para exigir explicaciones y denunció en un comunicado los “descarados ataques” contra su territorio y otros países del Golfo.

Desde Teherán, en tanto, el jefe de seguridad iraní intentó bajar el tono del conflicto al asegurar que las ofensivas apuntan contra bases de Estados Unidos y no contra los países de la región, en un contexto de creciente tensión diplomática y militar en Medio Oriente.

