Irán desafía con nuevos ataques la amenaza de Trump contra su principal centro petrolero de exportación

Irán lanzó nuevos misiles la madrugada del martes 31 de marzo, desafiando a Donald Trump, quien amenazó con destruir la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo del país, junto con centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, a menos que Teherán acepte rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra. Teherán calificó las propuestas de paz estadounidenses de “poco realistas”.

Lo esencial:

Donald Trump amenazó con destruir la isla de Kharg si Irán no reabre “pronto” el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, al tiempo que remarcó que hay “conversaciones serias” en curso.

si Irán no reabre “pronto” el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, al tiempo que remarcó que hay “conversaciones serias” en curso. España cierra su espacio aéreo a aviones implicados en la escalada de Medio Oriente.

Irán confirmó la muerte del jefe de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, anunciada por Israel la semana pasada.

Trump sopesa una operación militar en el terreno para extraer alrededor de 450 kilogramos de Irán, según fuentes oficiales citadas por ‘The Wall Street Journal’.

según fuentes oficiales citadas por ‘The Wall Street Journal’. Aumenta a al menos 1.247 la cifra de muertos en Líbano por ataques israelíes.

Tres cascos azules murieron en ataques en Líbano, en las últimas 24 horas, señala la ONU.

Trump asegura que su Gobierno está en conversaciones con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. Hasta ahora, Teherán ha negado que haya diálogos directos.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 30 de marzo, en torno a la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en el día número 31 del conflicto

hace 10 horas

WSJ: Trump dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la guerra con Irán incluso si no reabren estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado en gran parte y dejar para una fecha posterior una operación compleja para reabrirlo, informó el lunes el Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administración.

Trump publica video de un ataque masivo sin detallar ubicación

Donald Trump difundió este lunes un video de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha, en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra.

En su cuenta oficial de Truth Social, Trump publicó un video de 32 segundos donde se observa una toma panorámica de explosión masiva, sin acompañar las imágenes con información, ubicación o fecha del hecho.

El video también fue difundido por medios de la región que aseguran que existen reportes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.

Donald J. Trump Truth Social Post of Video 08:50 PM EST 03.30.26



President Trump just posted new uncensored video of a gigantic blast pic.twitter.com/klA2zTJpRQ — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 31, 2026

El Pentágono niega que Hegseth intentara comprar acciones de defensa antes de la guerra con Irán

El Pentágono rechazó este lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, haya intentado invertir en importantes empresas de defensa como había adelantado el diario británico ‘Financial Times’.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, calificó como “falsa e inventada” la información del ‘Financial Times’ que indicaba que un corredor de bolsa vinculado a Hegseth había buscado hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

De acuerdo con el diario británico el corredor de Hegseth en Morgan Stanley contactó en febrero a BlackRock para realizar una inversión multimillonaria en el fondo Defense Industrials Active, pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán.

Kuwait afirma que un petrolero fue alcanzado en un ataque iraní en el puerto de Dubái y advierte de un posible derrame de petróleo

Kuwait Petroleum Corporation asegura que un gigantesco petrolero kuwaití de crudo, el Al Salmi, fue blanco directo de lo que describió como un ataque iraní mientras estaba anclado en el puerto de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, lo que causó daños a la embarcación y un incendio a bordo, dijo el martes la agencia estatal de noticias KUNA.

La corporación afirmó que el buque cisterna estaba completamente cargado en el momento del incidente y advirtió de un posible derrame de petróleo en las aguas circundantes, añadiendo que no se registraron víctimas y que se estaba llevando a cabo una evaluación de los daños, agregó KUNA.

.P. Morgan advierte un efecto “secuencial” en el suministro de petróleo por la guerra en Medio Oriente

El bloqueo del Estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- debido a la guerra en Oriento Medio desatará un impacto “secuencial” en el suministro global de petróleo que se desplazará de este a oeste, afectando a la mayor parte del mundo durante abril, según un informe de la entidad financiera J.P. Morgan.

Los analistas del banco de inversión señalaron el jueves pasado que el sistema energético mundial está transitando de un “choque de flujo” a un “problema de agotamiento de existencias”.

Según los datos de la entidad, el último petrolero que abandonó el estrecho lo hizo el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Netanyahu se niega a fijar un plazo para poner fin a la guerra con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sotuvo en una entrevista con el medio de comunicación estadounidense ‘Newsmax’ que no quiere “poner un calendario” al cronograma para poner fin a la guerra con Irán.

Autoridades afirman que un edificio administrativo en Emiratos Árabes fue blanco de un ataque con dron iraní

Las autoridades de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, dijeron el lunes que un edificio administrativo de Thuraya Telecommunications fue atacado por un dron procedente de Irán , según informó la oficina de prensa del emirato en una publicación en X.

El petróleo Brent asciende 112,78 dólares pendiente del conflicto en Oriente Medio

El barril de petróleo Brent para entrega en mayo subió este lunes un 0,19%, hasta 112,78 dólares, en el mercado de futuros de Londres, pendiente un día más de la evolución de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El petróleo de Texas supera los 100 dólares al cierre por primera vez desde 2022

El petróleo de Texas subi un 3,25 % y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022, en una respuesta a la guerra de Medio Oriente..

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril.

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

Informe desde Jerusalén: Israel aprueba condenar a muerte a los palestinos de Cisjordania que maten a israelíes

La Knéset israelí aprobó el endurecimiento de las penas contra los palestinos. Tel Aviv aprobó la pena de muerte para los palestinos condenados por asesinar a colonos israelíes en Cisjordania Ocupada. La ultraderecha ha pujado por aprobar esta medida desde hace años, liderada por el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir. Nuestra corresponsal en Jerusalén para Israel y los Territorios Palestinos, Janira Gómez Muñoz, nos amplió la información.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional lamentan la muerte de una médica iraní en un ataque aéreo

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que una médica de 44 años murió en un ataque aéreo. En un comunicado, la organización indicó que un ataque aéreo el viernes acabó con la vida de Somayeh Mir Abo Eshagh mientras prestaba servicio como voluntaria con la Media Luna Roja. Añadió que Abo Eshagh había colaborado como voluntaria de forma intermitente durante 22 años.

“El asesinato de Soumaya, y cualquier ataque contra trabajadores humanitarios, es inaceptable y debe ser condenado. Seguimos exigiendo la protección de los equipos humanitarios que arriesgan sus vidas para salvarlas; esta es una obligación moral y legal”, declaró la organización en un comunicado.

Informó que Abo Eshagh es la segunda trabajadora de la salud que muere en Irán y que 17 han resultado heridas desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Donald Trump afirma que Estados Unidos negocia con el presidente del Parlamento iraní

En una entrevista con el ‘New York Post’ publicada este lunes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que hay conversaciones con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, mientras presiona al Gobierno de la República Islámica para que acepte su propuesta para un acuerdo que termine la guerra, iniciada hace un mes por EE. UU. e Israel.

Cuando se le preguntó si el presidente del Parlamento era alguien con quien Estados Unidos podría trabajar, declaró al periódico que les informaría al respecto en aproximadamente una semana.

Qalibaf, piloto de 64 años y excomandante de la Guardia Revolucionaria, ha negado que haya habido conversaciones con Estados Unidos, en medio de informes que lo señalaban como posible interlocutor de Washington en las negociaciones.

Tres cascos azules de la ONU murieron en el sur del Líbano en las últimas 24 horas

Dos cascos azules más de las Naciones Unidas murieron este lunes en el sur del Líbano, según informó la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano (UNIFIL). Una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de la aldea de Bani Hayyan e hirió a dos cascos azules, uno de ellos de gravedad.

Los tres cascos azules fallecidos pertenecían al ejército indonesio, declaró Jean-Pierre Lacroix, subsecretario general de operaciones de paz. El primero murió cuando una base fue alcanzada por un proyectil, indicó la UNIFIL.

La portavoz Kandice Ardiel había declarado anteriormente que no se pudo acceder de inmediato a dos de los cascos azules heridos debido a la falta de garantías de seguridad tras la explosión. Fue necesaria la coordinación entre las autoridades libanesas e israelíes para poder llegar hasta ellos de forma segura y trasladarlos para recibir tratamiento, añadió en una publicación en X, antes Twitter.

Líbano: trabajadores domésticos atrapados por la guerra se organizan para brindar ayuda a migrantes

Guerra en Irán: líderes mundiales se pronuncian en la quinta semana del conflicto; piden desescalada

Muere un soldado líbanes y cinco militares resultan heridos por ataques de Israel en Líbano

Un soldado libanés murió este lunes 30 de marzo y otros cinco resultaron heridos tras una embestida israelí contra un puesto de control militar en el sur del Líbano, informó el Ejército del país atacado.

República Checa liberará 100.000 toneladas métricas de petróleo de sus reservas estatales

La medida entrará en vigor el próximo miércoles 1 de abril. El petróleo se suministrará en préstamo, y las refinerías deberán devolverlo.

Esta decisión se debe a la escasez de suministros que recibe el país a través del oleoducto italiano TAL, que continúa como oleoducto IKL a través de Alemania y abastece a la República Checa.

Esta cantidad representa aproximadamente el 10% de las reservas destinadas a cubrir 90 días de consumo.

Aumenta a al menos 1.247 la cifra de muertos en Líbano por ataques israelíes

87 de las víctimas mortales eran mujeres, 124 niños y 52 trabajadores sanitarios, declaró este lunes el Ministerio de Salud del Líbano informó

Además, señaló que 3.680 personas han resultado heridas y más de un millón de personas han sido desplazadas.

Varias personas observan el lugar donde un edificio resultó dañado tras un ataque israelí selectivo, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Beirut, Líbano, el 30 de marzo de 2026. Reuters/Mohamed Azakir.

Temores de una escalada aún mayor, en medio de incertidumbre sobre posibles negociaciones

Un funcionario de seguridad paquistaní afirmó que, en este momento, parece improbable que se celebraran conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán esta semana. Sin embargo, “estamos haciendo todo lo posible para que se produzcan cuanto antes”, subrayó la fuente citada por Reuters.

Entretanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, aseguró que el Parlamento de Irán está revisando una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, que reconoce el derecho a desarrollar, investigar, producir y utilizar energía nuclear siempre que no se busquen armas nucleares.

La guerra, que ya dura un mes, se ha extendido por toda la región, causando miles de muertos, la mayor interrupción jamás registrada en el suministro energético y un fuerte impacto en la economía mundial. Irán ha atacado a los Estados árabes del Golfo durante el conflicto y el conflicto se ha reavivado entre Israel y Hezbolá en el Líbano, donde un casco azul de la ONU, procedente de Indonesia, murió el domingo al explotar un proyectil en una de sus posiciones en el sur del país. Otro casco azul resultó gravemente herido.

Además, los ataques de los hutíes contra Israel plantearon la posibilidad de que pudieran atacar y bloquear una segunda ruta marítima importante: el estrecho de Bab el-Mandeb.

El mercado petrolero prácticamente ha descartado la posibilidad de una solución negociada a la guerra y “se prepara para una fuerte escalada de las hostilidades militares”, afirmó Vandana Hari, de Vanda Insights, proveedor de información sobre el mercado petrolero.

Irán: suministro de energía fue interrumpido tras ataques israelíes a instalaciones eléctricas

Irán califica de “poco realistas” las propuestas de paz de EE. UU.

La República Islámica calificó este lunes de “irrealistas, ilógicas y excesivas” las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Irán y lanzó más misiles contra Israel, mientras los precios del petróleo seguían subiendo tras la entrada de los hutíes de Yemen en el conflicto.

“Nuestra posición es clara. Estamos sufriendo una agresión militar. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos y nuestra fuerza están centrados en nuestra defensa”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

El funcionario agregó que Teherán recibió mensajes a través de intermediarios que indicaban la disposición de Washington a negociar, lo cual se produjo tras una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Pakistán, Egipto, Arabia Saudita y Turquía celebrada el domingo 29 de marzo en Islamabad para discutir los esfuerzos de mediación.

Trump citó la prevención de que Irán obtenga armas nucleares como una de las razones para atacar al país el 28 de febrero. Teherán niega estar buscando un arsenal atómico.

Ataque aéreo israelí en un suburbio de Beirut deja un muerto y 17 heridos

El Ministerio de Salud del Líbano informó este lunes que los heridos en el ataque fueron 10 libaneses, seis sirios y una mujer de Kenia.

Añadió que entre los seis sirios había cuatro niños.

Trump sopesa una operación militar para extraer uranio de Irán: ‘The Wall Street Journal’

Según fuentes oficiales de Estados Unidos, citadas por el diario ‘The Wall Street Journal’, el presidente Donald Trump evalúa una operación militar con tropas en el terreno para extraer alrededor de 450 kilogramos de uranio de Irán.

Aunque Trump aún no ha concluido si lo hará, señalan las fuentes, el mandatario se mantiene abierto a la idea que, según sostiene Washington, podría contribuir a lograr su objetivo principal: impedir que Irán fabrique un arma nuclear.

“Se trata de una misión compleja y arriesgada que probablemente mantendría a las fuerzas estadounidenses dentro del país durante días o incluso más tiempo”, subraya el diario.

U.S. President Donald J. Trump is weighing a military operation to extract nearly 1,000 pounds of highly-enriched uranium from at least two sites in Iran, a complex and risky mission that would likely put hundreds of American ground forces inside the country for days or longer,… pic.twitter.com/Mwmau9CZVG — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

Restos de misil impactan contra una refinería en Haifa, Israel

Un edificio industrial y un camión cisterna de combustible en la refinería israelí ORL.TA, en la ciudad de Haifa, en el norte del país, fueron alcanzados por restos de un misil interceptado, informó el lunes el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel. Sin embargo, no se reportaron víctimas.

Aún no se ha confirmado si el misil fue disparado desde Irán o por militantes de Hezbolá, respaldados por Teherán, en el Líbano. . El servicio de bomberos indicó que se identificó un impacto directo en un camión cisterna estacionado dentro de las instalaciones de la refinería, lo que provocó una densa humareda que salió del techo de una estructura cercana. Los bomberos trabajan para evitar que el fuego se propague a otras áreas y buscan personas atrapadas.

El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, afirmó que no hubo daños en las instalaciones de producción, pero afirmó que el suministro de combustible no se verá afectado.

Moment of Iranian attack on oil refineries in Haifa, Israel today. pic.twitter.com/1z04lnQGyq — Clash Report (@clashreport) March 30, 2026

Muere un casco azul de la ONU en Líbano tras los ataques israelíes en el sur del país

Un casco azul de la Organización de Naciones Unidas murió en el sur del Líbano, informó la organziación este lunes, lo aumenta las condenas internacionales tras un sangriento fin de semana en el que periodistas y personal médico libaneses murieron en ataques israelíes.

El casco azul indonesio fue el primero de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU (UNIFIL) en morir en la nueva guerra entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá, que estalló el pasado 2 de marzo.

La UNIFIL informó que el casco azul falleció el domingo al explotar un proyectil en una de sus posiciones cerca de la aldea de Adchit al-Qusayr, en el sur del Líbano. Otro casco azul resultó gravemente herido.

“Desconocemos el origen del proyectil. Hemos iniciado una investigación para determinar todas las circunstancias”, declaró la UNIFIL.

Irán confirma el asesinato del jefe de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria

La República Islámica confirmó este 30 de marzo el asesinato del comandante naval de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, después de que el pasado 26 de marzo Israel anunciara su “eliminación” en un ataque aéreo.

Su muerte debilita además, una de las principales armas de presión de la República Islámica mientras encara los ataques conjuntos de Israel y EE. UU.: el control del estrecho de Ormuz.

El ministro de Defensa del Estado de mayoría judía, Israel Katz, describió a Tangsiri como el principal responsable del bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde circula cerca del 20 % del petróleo global.

#BREAKING

IRGC issued a statement following the martyrdom of Rear Admiral Alireza Tangsiri. https://t.co/bw3LMdgf2q pic.twitter.com/5bDvJ2Piws — Tehran Times (@TehranTimes79) March 30, 2026

España cierra su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en la guerra contra Irán

España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en ataques contra Irán, un paso más allá de su anterior negativa al uso de bases militares operadas conjuntamente, declaró este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

“No autorizamos ni el uso de bases militares ni el uso del espacio aéreo para acciones relacionadas con la guerra de Irán”, declaró Robles a la prensa en Madrid.

El cierre del espacio aéreo obliga a los aviones militares a evitar España, miembro de la OTAN, en su ruta hacia sus objetivos en Oriente Medio, pero no incluye situaciones de emergencia, añadió El País.

«Esta decisión forma parte de la decisión ya tomada por el Gobierno español de no participar ni contribuir a una guerra que se inició unilateralmente y contraria al derecho internacional», declaró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con la emisora ​​Cadena Ser, al ser preguntado si la decisión de cerrar el espacio aéreo español podría empeorar las relaciones con Estados Unidos.

🔴 España cierra su espacio aéreo a los aviones implicados en la guerra de Irán https://t.co/PRE8bd8mGL — Europa Press (@europapress) March 30, 2026

Trump advierte que EE. UU. “destruirá” la isla de Kharg si no hay “pronto” un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes 30 de marzo que su Gobierno está en conversaciones con un “régimen más razonable” para poner fin a la guerra en Irán, pero reiteró su advertencia a Teherán de que abra el estrecho de Ormuz o se arriesgue a sufrir ataques estadounidenses contra sus pozos petroleros, centrales eléctricas y la isla de Kharg.

“Estados Unidos de América está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de “Reinado del Terror” del antiguo régimen”, afirmó en un mensaje difundido en su plataforma Truth Social.

Fuente: France24