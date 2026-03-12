Irán atacó dos buques petroleros extranjeros en Irak en medio de la mayor crisis de suministro de la historia

La guerra está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según dijo el jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), un día después de que la agencia acordara el uso de las reservas petroleras estratégicas.

En este contexto, un renovado ataque contra dos buques petroleros extranjeros frente a las costas del sur de Irak dejó un muerto y continúan las operaciones de búsqueda de “desaparecidos”, anunciaron el jueves las autoridades iraquíes. La televisión estatal iraquí difundió imágenes de un buque en el Golfo del que se elevaban impresionantes bolas de fuego y densas columnas de humo.Mostrar menos

Farhan al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y otros 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que “continúa la búsqueda de los desaparecidos”. En un primer momento, Al Fartousi había mencionado un solo barco atacado, antes de precisar que fueron dos.

🇮🇷‼️ | URGENTE — El régimen de Irán acaba de atacar dos petroleros en el Golfo Pérsico.



Según los reportes preliminares, dos embarcaciones iraníes cargadas con explosivos se estrellaron contra los tanqueros. pic.twitter.com/ikPEijMnmp — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 11, 2026

Citada por la agencia estatal INA, la célula de comunicación de los servicios de seguridad de Irak condenó “un acto de sabotaje” dirigido contra dos petroleros. Uno de los dos buques navega bajo pabellón maltés, precisó Fartousi.

Aún no se supo si se trató de un ataque con drones o de una colisión con embarcaciones cargadas de explosivos, una técnica utilizada por Irán para minar las aguas del Golfo y del estrecho de Ormuz y así paralizar el comercio petrolero mundial.

Fuente: La Nación