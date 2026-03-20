Irán amenazó con atacar a sus enemigos en destinos turísticos en todo el mundo: “No estarán seguros”

Tras las nuevas advertencias, crece la preocupación mundial por posibles ataques en sitios concurridos y el aumento de la tensión internacional

Irán cruzó una línea roja en su enfrentamiento con Occidente. El régimen amenazó con atacar destinos recreativos y turísticos en todo el mundo y avisó que continúa fabricando misiles a toda máquina.

La advertencia renovó el temor de que la República Islámica vuelva a utilizar ataques de combatientes más allá de Medio Oriente. Una táctica de presión que no se veía desde hace años.

El principal vocero militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, fue contundente este viernes. Advirtió que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

El ejército iraní amenazó además con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados“, declaró Shekarchi según la televisión estatal iraní.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes“, sentenció el vocero militar.

El mensaje desafiante del líder iraní en plena guerra

En paralelo a las amenazas militares, el líder supremo del régimen difundió un mensaje combativo en redes sociales. Lo hizo con motivo del Año Nuevo persa.

El ayatollah aseguró que “el enemigo” de la república islámica “ha sido derrotado”. Un pronunciamiento que llegó el mismo día en que el régimen difundió un video del líder en una escuela.

Las imágenes no despejaron las dudas sobre su paradero actual. El régimen iraní no especificó cuándo fue grabado ese material.

“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, dijo el ayatollah.

La declaración escrita fue leída en la televisión iraní. El líder destacó la firmeza de los iraníes ante la guerra.

Afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel se basaban en la ilusión de que, al matar a los principales dirigentes de Irán, podrían provocar el derrocamiento del gobierno.

Así, elogió a los iraníes por “construir un frente defensivo nacional”. También por “asestar un golpe tan desconcertante que el enemigo cayó en contradicciones y declaraciones irracionales”.

La escalada de violencia que marca el conflicto

La guerra dio un giro dramático en los últimos días. Los recientes ataques contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo marcaron una nueva fase.

Estos ataques fueron en represalia por la embestida israelí al megayacimiento de gas South Pars. Un golpe que escaló la tensión en la región productora de petróleo.

En las últimas horas, Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán. Fue un día después de que el presidente Donald Trump le advirtiera que no repitiera su embestida contra las infraestructuras de gas natural iraníes.

La fuerte escalada en la guerra provocó una disparada del precio del petróleo en los mercados internacionales, alertando a las economías occidentales sobre el impacto de un conflicto prolongado.

El régimen iraní, mientras tanto, insiste en que continúa fabricando misiles. Una capacidad militar que mantiene como principal herramienta de disuasión frente a sus adversarios en la región.

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