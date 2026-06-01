Investigación de las SIRA: peritaron celulares de exfuncionarios del BCRA y financistas vinculados a Elías Piccirillo

La orden fue dada por el fiscal Franco Picardi para poder cruzar el contenido en busca de nuevas pistas y datos del caso.

En medio del escándalo por la investigación de las SIRA, el fiscal Franco Picardi esta semana pidió abrir los celulares de funcionarios del Banco Central y socios del financista Elías Piccirillo para poder cruzar el contenido en busca de nuevas pistas y datos del caso.

La pesquisa avanzó luego de la extracción de información del celular del financista Martín Migueles, quien es acusado de ser uno de los operadores del esquema que permitía acceder a dólares oficiales para luego revenderlos en el mercado blue con ganancias millonarias, hechos que habrían ocurrido durante el gobierno de Alberto Fernández.

Migueles fue directivo de ARG Exchange, una agencia de cambio que, según un sumario administrativo del BCRA, “revendía divisas a otras agencias a un precio superior al del mercado oficial, lo que implica necesariamente que las entidades compradoras solo podrían justificar económicamente esa adquisición si contaban con la posibilidad de colocar posteriormente esas divisas en un ámbito donde su cotización fuera sustancialmente mayor“.

El fiscal de la causa también ordenó peritar notebooks, computadoras de escritorio, pendrives y discos SSD que fueron secuestrados durante los diferentes allanamientos. La tarea quedó a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Policía la Ciudad.

Actualmente, hay decenas de dispositivos electrónicos bajo análisis y, en este contexto, hace algunos días se peritó el celular de Valeria Fabiana Fernández, ex auditora externa del BCRA durante la gestión de Fernández, y se anticipó que el contenido del dispositivo debería “preocupar” a exfuncionarios del organismo.

En otras conversaciones incorporadas al expediente, Migueles y Francisco Hauque, un exsocio de Piccirillo que asegura que fue víctima de un falso operativo policial y judicial, hacían referencia en reiteradas ocasiones a la “vieja del Central” o a “Fernández”, en una aparente referencia a Valeria.

En el marco de la investigación, el fiscal espera que a partir de junio se logre acceder a los celulares de Mariano Fabián Henaise y Tomás Schulze, ambos ya embargados por la jueza María Servini en otra causa, para así cruzar la información con los mensajes del teléfono de la ex auditora del BCRA.

Pucardi también solicitó ver el contenido de los celulares de Eduardo Gil, otro ex auditor externo del Banco Central; Pablo Blanco, director del Banco Sucrédito, vinculado a Piccirillo; Pablo Caballero y Mariano Henaise, accionista de ARG Exchange.

En cuanto a las pericias de los celulares, el fiscal también espera el análisis del contenido de otros funcionarios del Banco Central, como Romina García, quien aseguró en un audio que tenía “entongados” en el organismo; Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general, y Fabián Violante, gerente principal.

En cuanto al avance de la causa, hace dos semanas el fiscal aguarda a que la Secretaría de Comercio brinde información detallada sobre qué funcionarios autorizaron las SIRA bajo sospecha durante el gobierno de Fernández para dar lugar a nuevas indagatorias.

Fuete: Perfil