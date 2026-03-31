Inusual festejo en la Casa Rosada: la orquesta de Granaderos tocó temas de ABBA por el cumpleaños de Karina Milei

Pese a que la secretaria de la Presidencia cumplió 53 años días atrás, fue homenajeada este lunes por la tarde en la sede de Gobierno ante la mirada de los empleados públicos.

La Fanfarria Militar “Alto Perú”, la banda musical del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, tocó canciones del grupo sueco ABBA para festejar el cumpleaños de Karina Milei, quien recibió los 53 el pasado sábado.

Durante la presentación, la fanfarria tocó la marcha “Avenida de las Camelias” y sumó versiones de temas de ABBA como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Chiquitita”, éxitos pop de la década del 70. El cierre fue con la marcha de “San Lorenzo” y con un agradecimiento de la secretaria General de la Presidencia.

De acuerdo a la información disponible en la página oficial del Gobierno argentino, la Fanfarria Militar “Alto Perú”, creada hace 100 años, en febrero de 1926, está integrada por 50 músicos y, en su repertorio, hay tanto himnos como música militar, clásica y, como demostraron este lunes, música popular.

Los videos de la celebración fueron viralizados por varios empleados públicos y periodistas presentes en Casa Rosada en el momento exacto en el que los músicos de la unidad élite fundada por San Martín se congregaban frente a la imagen de Karina Milei.

El evento en Casa Rosada duró 8 minutos y se celebró en el Patio de Las Palmeras de Balcarce 50. La titular del oficialismo estuvo acompañada de Pilar Ramírez, jefa del bloque de la Libertad Avanza, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, Lule Menem, integrante de la Secretaría General de Presidencia, y Diego Santilli, ministro del Interior.

No hubo anuncios oficiales previos sobre la actividades en la agenda pública. Los instrumentos y percusión resonaron en los pasillos de la sede gubernamental mientras Javier Milei permanecía en su despacho del primer piso.

Hubo varios dirigentes que participaron de la reunión de mesa política con el mandatario que no se integraron al festejo. Mientras la senadora Patricia Bullrich se dirigía hacia la calle Rivadavia, el asesor Santiago Caputo subía hacia su despacho, mostrando una vez más su distancia con la hermana del presidente.

Por su parte, el jefe de gabinete Manuel Adorni fue el gran ausente. Complicado por las causas judiciales en su contra vinculadas a su viaje a Punta del Este y distintas propiedades a su nombre, sigue sin asistir a eventos públicos.

Después de la presentación, la orquesta se trasladó a Plaza de Mayo. Allí continuó tocando para el público en el marco de las actividades por la semana de conmemoración de la guerra de Malvinas.

La banda del cuerpo de Granaderos a Caballo tocó en Casa Rosada por el cumpleaños de Karina Milei. | Captura de pantalla

Fuente: Perfil







