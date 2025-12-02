Intensa búsqueda en Brasil de Lurdes Rodríguez, la joven chaqueña que viajó por trabajo y está desaparecida desde hace una semana

La madre de la joven, Viviana Beatriz Verón, presentó la denuncia este lunes por la tarde en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco. A la falta de respuestas diarias se sumó la preocupación por sus hijos, que habían quedado a su cuidado.

La joven chaqueña, Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años, viajó a Florianópolis, Brasil, a mediados de septiembre para trabajar como moza en un bar-restaurante llamado “Meat-Shop“. A partir del 26 de noviembre dejó de responder mensajes y llamadas de manera repentina, lo que alertó a su familia y puso en marcha una búsqueda urgente.

Ante la falta de contacto, su madre, Viviana Beatriz Verón, radicó la denuncia este lunes por la tarde en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco. Dada la preocupación por la ausencia total de respuestas y mensajes diarios, además de no conocer la dirección exacta donde vivía su hija en Florianópolis, se encendieron las alarmas familiares.

Se ha solicitado a la ciudadanía en Chaco y Florianópolis que ayude aportando cualquier información que pueda colaborar

La joven tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,63 metros, tez morena, cabello castaño lacio y largo, ojos marrón claro, una cicatriz lineal en la frente y varios tatuajes identificables: un Saturno de colores en la mano derecha, una cinta negra con flor en el antebrazo derecho, el dibujo de una chica bajo el hombro derecho, el signo Acuario en el hombro derecho, una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mandala en el pecho que se extiende a ambas costillas.

Ahora, la Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín intervino en el caso y remitió el expediente al Convenio Policial Internacional, que permitirá coordinar la búsqueda con autoridades brasileñas y solicitar cooperación internacional. El fiscal dispuso enviar una copia a la fiscalía local para iniciar diligencias y facilitar la colaboración.

De acuerdo a medios locales, las autoridades mantienen el hermetismo sobre los avances de la investigación para no entorpecer la búsqueda. Mientras tanto, familiares y amigos de Lurdes difunden la información en redes sociales con la esperanza de recibir datos que ayuden a dar con su paradero.

También, se solicita la colaboración de la ciudadanía, tanto en Chaco como en Florianópolis, para aportar cualquier información que permita localizar a la joven y brindar tranquilidad a su familia.

Ofrecen 5 millones de pesos por información sobre una adolescente desaparecida en General Rodríguez

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Abril Nilda Romero Miranda, una joven de 17 años desaparecida desde el 18 de septiembre. A través de un acto oficial, la medida quedó formalizada mediante la Resolución 1316/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado y con plena validez legal.

Su denuncia fue presentada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Silvana Rodríguez, en el marco de la investigación caratulada “AV. DE PARADERO”. A partir del expediente, la adolescente abandonó su domicilio dejando una nota en la que indicaba que estaría bien y que se iba con su novio, Cristian Velazco. Abril tiene cabello largo oscuro, ojos marrón y tez trigueña.

El caso indica que ambos habían convivido previamente con consentimiento de sus padres, pero luego de una pelea regresaron a sus hogares. Dos semanas después, decidieron fugarse juntos. Según la investigación, la relación presenta “claras características de manipulación y control” por parte de Velazco, de 32 años, quien acumula denuncias por violencia de género, incluida una radicada días antes de la desaparición de Abril.

Según el avance de la causa, la fiscalía incorporó elementos que, sumados a la diferencia de edad, los antecedentes de Velazco y la ausencia total de contacto, permiten presumir que la adolescente podría ser víctima de privación ilegítima de la libertad agravada, en un contexto de violencia de género. Al momento, se estima que podría encontrarse en la provincia de Salta o incluso haber sido trasladada de forma ilegal a un país limítrofe.

Ahora, la recompensa se ofrece en el marco de la Ley 26.538, que habilita al Ministerio de Seguridad a efectuar llamados de este tipo por sí o a pedido del Ministerio Público Fiscal. El monto se establece según los parámetros fijados por la Resolución 828/2019, que permite ajustar la cifra en función de la gravedad y complejidad del caso.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134. El pago se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que disponga la autoridad.

Fuente: Perfil