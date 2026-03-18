Insólito: un diputado pidió un rifle por delivery, llegó al Congreso y encendió todas las alarmas

Se trata del diputado Javier Sánchez Wrba, quien había comprado un aire comprimido y el envío llegó al Congreso. El mensaje irónico de otro legislador

Un episodio fuera de lo habitual generó momentos de tensión este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, cuando un paquete dirigido a la oficina del diputado bonaerense Javier Sánchez Wrba activó los protocolos de seguridad.

El envío fue detectado durante un control de rutina en el escáner, donde se identificó que en su interior había un aire comprimido. Ante esa situación, el personal de seguridad impidió su ingreso al edificio y se comunicó de inmediato con el legislador para verificar el contenido.

La explicación del diputado que compró un rifle y se lo enviaron al Congreso

Según explicó el propio Sánchez Wrba, el paquete correspondía a una compra personal. “Es un aire comprimido que compré para el campo”, señaló, y aclaró que no tenía previsto enviarlo al Congreso, sino retirarlo por su cuenta. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, agregó. Tras ser notificado, se presentó en el lugar y retiró el envío.

El incidente provocó demoras en los accesos al anexo y rápidamente se difundió entre quienes se encontraban en el edificio, hasta que tomó mayor visibilidad en redes sociales.

El diputado Esteban Paulón ironizó sobre lo ocurrido al escribir: “Otro día trancu en el Congreso. Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina…”.

Frente a la repercusión, Sánchez Wrba insistió en que no se trataba de un arma de fuego, sino de un dispositivo neumático que no utiliza pólvora, y cuestionó la posibilidad de adquirir armamento de ese tipo por internet.

Desde el área de seguridad del Congreso indicaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos y minimizaron el episodio: aseguraron que el objeto nunca ingresó al edificio y que la situación se resolvió sin mayores consecuencias.

El hecho dejó una situación llamativa en una jornada que transcurría con normalidad, y sumó un episodio inusual al funcionamiento cotidiano del Congreso.

Un curioso antecedente similar: un cuchillo de asado en una mochila

Un episodio similar al ocurrido en Diputados tuvo lugar semanas atrás en el ingreso del Senado de la Nación Argentina, cuando un objeto olvidado dentro de una mochila activó los controles de seguridad y generó un momento de tensión.

En la previa a una sesión, varios legisladores ingresaban al Palacio Legislativo cuando el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedro se demoró conversando en la puerta y le entregó su mochila a una asesora para agilizar el acceso. Al pasar el bolso por el escáner, el personal de seguridad decidió retenerlo, lo que generó sorpresa en la colaboradora, que aclaraba que pertenecía al legislador.

Al ser advertido, De Pedro ingresó rápidamente al edificio y se acercó al control, donde le indicaron que había un elemento no permitido en el interior. Al abrir la mochila, la situación se aclaró: el senador había olvidado un cuchillo de asado.

El episodio, que en un primer momento generó preocupación, se resolvió sin inconvenientes y derivó en un clima distendido. Incluso, el legislador bromeó con el personal de seguridad y prometió llevar salames de Mercedes como agradecimiento, en alusión a su ciudad de origen.

El hecho, al igual que el reciente incidente en Diputados, volvió a poner de relieve la rigurosidad de los controles de seguridad en el Congreso, donde incluso descuidos personales pueden activar protocolos y alterar momentáneamente la rutina.

Fuente: IP