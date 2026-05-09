Insólita maniobra de Pablo Toviggino: quiso recusar al juez que investiga a la AFA usando una nota de un medio vinculado a su entorno

El tesorero de la AFA pidió apartar al juez Diego Amarante por supuesta “enemistad manifiesta” y presentó como prueba una publicación de Data Clave, portal señalado por la Justicia como parte de una red mediática cercana al dirigente. El magistrado rechazó el planteo y habló de un intento para frenar la causa.

Una nueva polémica sacudió a la Asociación del Fútbol Argentino luego de que su tesorero, Pablo Toviggino, intentara apartar al juez que investiga presuntas maniobras de corrupción y evasión fiscal dentro de la entidad utilizando como argumento una nota publicada por un medio de comunicación vinculado a su propio entorno.

La presentación fue realizada por el abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, quien pidió la recusación del juez Diego Amarante alegando una supuesta “enemistad manifiesta” contra el dirigente de la AFA.

Como prueba, el letrado adjuntó una nota del portal Data Clave titulada “El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a AFA nuevamente para complicar a Tapia y Toviggino”.

El juez rechazó el planteo y apuntó contra la maniobra

El magistrado desestimó rápidamente el pedido y sostuvo que la recusación carece de fundamentos válidos. En su resolución, Amarante afirmó que no existe ningún elemento que demuestre una pérdida de imparcialidad ni una enemistad personal con el tesorero de la AFA.

Además, consideró que la presentación buscó entorpecer el avance de la investigación judicial.

“El planteo no constituye sino un intento más de evitar el avance legítimo del procedimiento”, sostuvo el juez en el escrito donde rechazó el apartamiento.

Amarante también señaló que la publicación utilizada como “prueba” podría evidenciar un vínculo entre el portal Data Clave y Toviggino, algo que ya había sido mencionado en investigaciones periodísticas previas.

La denuncia de ARCA y la causa contra la dirigencia de la AFA

La recusación ocurrió en medio de una ampliación de denuncia presentada por ARCA contra Claudio Tapia, Toviggino y otros integrantes de la conducción de la AFA.

La causa investiga presuntas maniobras de evasión tributaria agravada por casi 300 millones de pesos y la posible existencia de una asociación ilícita.

Según trascendió, el pedido de apartamiento buscó anticiparse a nuevas medidas judiciales dentro del expediente que lleva adelante el juzgado en lo Penal Económico.

La red de medios vinculada a Toviggino

Uno de los puntos más sensibles del expediente gira en torno a la estructura mediática que, según distintas investigaciones periodísticas, se armó alrededor de Toviggino para respaldar políticamente a la conducción de la AFA encabezada por Claudio Tapia.

En ese entramado aparecen mencionados el portal Data Clave, el canal de streaming Carnaval y otros medios como Doble Amarilla y Neura.

El juez Amarante citó incluso una investigación periodística que describía la existencia de una red de medios “paraoficiales” vinculados al dirigente.

Según esa información, algunos proyectos habrían recibido financiamiento cercano al entorno de Toviggino, aunque el tesorero de la AFA negó públicamente tener relación con esos medios.

Allanamientos, empresas y sospechas de lavado

La investigación judicial también incluye allanamientos y movimientos societarios vinculados a empresas relacionadas con el entorno del dirigente.

En los últimos meses, la Justicia allanó cocheras del canal Carnaval en busca de vehículos investigados dentro de una causa por presunto lavado de dinero. Parte de esos autos habían sido encontrados previamente en una lujosa propiedad de Villa Rosa, en Pilar, bajo sospecha de estar vinculada indirectamente a Toviggino.

En el expediente aparecen mencionadas firmas como Real Central SRL, Lindor SA y Clase 79 Producciones SRL, además de nombres ligados a la estructura empresarial y mediática que rodea al tesorero de la AFA.

La causa sigue avanzando mientras la Justicia intenta determinar si existieron maniobras de evasión, lavado de activos y utilización de testaferros dentro del entramado societario investigado.

Fuente: Perfil