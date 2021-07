Ingrid Grudke reveló por qué le costó mucho contar que no quiere tener hijos

La modelo contó que hoy por hoy siente que puede decir que no quiere tener hijos sin sentirse incómoda.

Actualmente, Ingrid Grudke está enfocada en entrenar y alimentarse de forma saludable para competir como físicoculturista. Mientras experimenta fuertes cambios internos y externos, reflexiona sobre la maternidad.

Por primera vez, la modelo reveló por qué le costó mucho contar que no quiere convertirse en mamá. “Como mujer me siento feliz, realizada en un montón de cosas. Antes no podía decir que no tengo ganas de ser mamá porque era muy fuerte. Ahora lo puedo decir con más tranquilidad, sin sentirme juzgada”, expresó en diálogo con Noticias Argentinas.

Entonces, contó que más de una vez pensó que más adelante sentiría ganas de tener hijos. Sin embargo, eso no sucedió. “Hace veinte años, escuchaba las conversaciones de mis amigas y decía ‘está bueno, algún día me voy a casar y tener hijos’. Era más fácil decir eso que explicar por qué no quería ser mamá”, sumó.

Antes de despedirse, la modelo remarcó que aún no descarta la posibilidad de convertirse en madre en un futuro cercano. “Ser mamá es un deseo y si a los 50 me dan ganas, puedo hacerlo sin llevar un bebé en mi vientre. Está bueno contarlo porque hoy cambiaron los conceptos ideales de cómo uno tiene que vivir”, cerró la modelo que actualmente tiene 45 años.

