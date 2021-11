Ingrid Grudke habló sobre su novio: “No hay celos ni reproches”

La modelo conoció a Martín Colantonio en Mar del Plata hace tres años y desde ese momento “todo fluye” entre ambos.

Después de haber contado por qué decidió que no quiere ser mamá, Ingrid Grudke habló por primera vez de su noviazgo con Martín Colantonio. Y ahora volvió a reflexionar a fondo sobre su relación revelando que nunca discuten.

“Siempre fui una persona de darle mucha importancia al prójimo, al compartir, al saber vivir en armonía, en la empatía. A mí me hizo muy bien convivir con Martín, encontré a una persona que piensa similar o igual que yo. Que todo fluye. Libertad de ser como cada uno quiere ser, de estar desde el apoyo, porque la pareja es una construcción, el amor es una construcción”, contó a revista Gente, feliz por su noviazgo que nació hace tres años en Mar del Plata.

Acto seguido, reivindicó lo bien que se llevan y se mostró agradecida por el tipo de vínculo que construyó con Martín.

Ingrid con un diseño de Tory Gil.

“Todo el amor es una construcción y a mí me pasó eso, que construimos en un año un montón de cosas lindas con mucha paz, paz interior, tener armonía, bienestar, pensar en el prójimo, como que de ese lado lo reforcé”, sumó.

Grudke: Ski Fit en el sur argentino.

En ese punto, aclaró que jamás discuten y que entre ellos “todo fluye” desde el día que se conocieron.

“No discutimos, la gente no nos cree que no discutimos, si algo nos incomoda o alguna situación o alguna palabra, se habla, pero son muy pocas veces lo que por algún motivo tenemos alguna diferencia; vivimos en una armonía. No hay celos. Hay momentos que él me dice una cosa o yo le digo algo y si al rato lo modifico no hay enojo, ni disgustos”, agregó.