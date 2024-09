Infidelidad, chats y sexo en el quirófano: la historia viral que tiene en vilo a Tucumán

Una mujer compartió en redes sociales capturas de conversaciones de su marido médico con una de sus amantes, a quien le prometía que dejaría a su esposa. El episodio despertó el morbo y la curiosidad de los internautas, que quieren saber quién es el profesional involucrado.

Un episodio de infidelidad que tomó ribetes de culebrón mexicano mantiene en vilo tanto a Tucumán, escenario del engaño, como del resto del país, que a través de las redes sociales sigue lo que sucede en un sanatorio de la capital provincial, donde un médico habría iniciado un vínculo paralelo con una compañera de trabajo. Su esposa, enojada, compartió capturas de conversaciones de alto voltaje erótico.

“Le dice que me deje. Que soy vieja y fea. No tiene límites de bajeza esa mocosa y lo mala persona y mujer que es. Por mujeres como estas hay tantos matrimonios acabados, hay tantos hijos sin padre”, comenzó su publicación la mujer engañada en el grupo de Facebook denominado Alguien Sabe Yo Sé, donde suelen compartirse rumores y chismes.

“Tengan cuidado todas las casadas porque a ella le gusta destruir hogares. Hasta que me salga el divorcio todos los días voy a subir las capturas de los mensajes que le encontré a mi ex con esta pendeja. Trepadora. Sinvergüenza. Espero que no les pase lo mismo que a mí”, continuó la víctima de la infidelidad, junto a las capturas de los ardientes intercambios que incluían detalles sobre sexo en el quirófano.

La publicación obtuvo un gran número de comentarios, mayormente con críticas a la amante del hombre, acusándola de “rompehogares”. Fue tal el calibre de las agresiones que la propia joven decidió responder y defender su postura, ya que se ve que ella involucró sus sentimientos en la relación y dejó a su novio anterior, mientras que el médico parece reducir el vínculo a lo físico.

“No pido que me entiendan ni tampoco que tengan empatía conmigo. Hice mal en meterme con él sabiendo que era casado. Le dí todo porque lo amo. Dejé a mi novio por él pensando que él haría lo mismo por mí ya que decía que me amaba y quería estar conmigo. Me moría cada vez que lo veía con la mujer. Sabiendo que él me decía que la dejaría para estar conmigo”, escribió.

La joven añadió: “Yo le creí muchas veces en la cara. Me juró que la dejaría y todo fue mentira. Ahora él no me contesta los mensajes y las llamadas. Es la foto la que anda por todo Tucumán. Soy yo a la que le llenan de mensajes diciéndome muchas cosas. Él no dio la cara en ningún momento. No quiere hablar conmigo. No quiere saber nada de mí ahora. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Dejar que todo el peso caiga en mí sola? Él tiene hijos. Me da cosa subir fotos por respeto a sus hijos. La mujer no me interesa, pero sus hijos sí. No puedo hacer algo así. Sé que esto pronto pasará. Por el momento, dejen de publicar cosas de mí. Dejen de hacer viral mi foto. No puedo con todo esto. Desde mi corazón les digo por favor déjenme tranquila de verdad. Esto es mucho. Nunca pensé pasar por el algo así”.

