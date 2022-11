Infantino “Hoy me siento árabe, gay y trabajador migrante”

El presidente de FIFA disparó contra las malas opiniones a la Copa del Mundo en Qatar.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brindó una conferencia de prensa a un día del inicio del Mundial de Qatar 2022 en donde no solamente defendió la postura del país organizador, sino que también se encargó de criticar “la hipocresía” de algunos países europeos. A la misma asistieron cerca de 400 periodistas de todo el mundo.

“Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador migrante”, fue la gran frase que se destacó de esta conferencia. Y agregó: “Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bullying. Soy hijo de trabajadores migrantes, en condiciones muy complicadas en Suiza, cómo vivían y los derechos que tenían. Veía como se trataba a los que intentaban entrar en el país. Suiza se ha convertido en un ejemplo de tolerancia. Qatar ha progresado y hablaremos de ello, como también espero que hablemos de fútbol, si no están cansados. La FIFA está orgullosa de estar aquí. Me cansa leer comentarios sobre gente y decisiones de hace doce años. Va a ser el mejor Mundial. La gente lo que quiere es el fútbol”.

Luego profundizó sobre su vida personal: “Recuerdo muy bien cómo eran los trabajadores inmigrantes en Suiza. No era Sudáfrica y el Apartheid. Era Suiza. Recuerdo cómo eran mirados en las fronteras cuando querían entrar para conseguir trabajo, cómo miraban los pasaportes de reojo”.

Por otro lado apuntó contra Europa que criticó las condiciones laborales de los empleados en Qatar: “Lo triste es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una doble moral. Los europeos nos dan muchas lecciones. Soy europeo y deberíamos pedir perdón por dar lecciones. Vine hace seis años y lo primero que hice fue hablar de los trabajadores. ¿Cuántas empresas europeas ganan dinero aquí o en otros países de la zona y se han preocupado de los trabajadores? Ninguna. La FIFA se preocupa y Qatar, también. ¿Saben cuántos periodistas vinieron a un acto sobre discapacitados hace dos días? Cuatro”.

Y agregó: “Las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”.

También fue consultado por la prohibición de la cerveza en los estadios, Infantino bajo el mismo tono enfatizó: “Los fanáticos pueden sobrevivir sin cerveza durante tres horas. Pienso personalmente que se puede sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas, lo que ya ocurre en Francia, España y en Escocia”.