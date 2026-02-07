Inédito acuerdo militar entre Argentina y EE.UU: Boinas Verdes, helicópteros y compra de blindados

Además de avanzar con pactos comerciales, el Gobierno sigue intensificando la vinculación con el aparato militar de EE.UU. Planean mega ejercicio conjunto

El flamante acuerdo comercial y de inversiones que el gobierno que encabeza Javier Milei acaba de firmar con los Estados Unidos encierra, además una apuesta por la integración económica con el país del norte, una confirmación de que la Argentina también jugará a favor de la nación norteamericana en términos geopolíticos.

En esa línea, la arista militar juega un aspecto clave de la relación entre ambos países, sobre todo en un momento en que La Libertad Avanza (LLA) mantiene activo un plan de rearme que comenzó a hacerse más visible con la compra de los cazas F-16 a Dinamarca.

Una novedad en ese sentido es el reciente arribó, desde los Estados Unidos, de un segundo lote de cuatro vehículos de combate blindado a rueda (VCBR) 8×8 M1126 Stryker. Y el Gobierno ya anticipó que reactivará las negociaciones con el país liderado por Donald Trump para hacerse con helicópteros UH-60 Black Hawk.

En paralelo, y en otra muestra de coordinación entre aparatos militares, para abril se espera la realización de “Atlantic Dagger” -“Daga Atlántica”-, un mega ejercicio entre ambas fuerzas castrenses que incluirá “maniobras complejas vinculadas a operaciones especiales, contraterrorismo, rescate de rehenes y acciones conjuntas de alta intensidad”.

Según trascendió, por el lado argentino la coordinación correrá por cuenta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE), y de “Atlantic Dagger” tomarán parte mayormente los cuerpos de comandos de ambos países.

Por el lado de Estados Unidos, el sitio especializado Zona Militar señala que está confirmada “la participación de destacadas unidades como los Green Berets del Ejército (Boinas Verdes), el Air Force Special Operations Command y elementos del Marine Special Operations Command (MARSOC)”.

“Por parte de Argentina, aunque las unidades participantes no fueron oficialmente anunciadas, se espera la intervención de las compañías de comandos del Ejército (601, 602 y 603), la Compañía de Fuerzas Especiales 601, la Compañía de Apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales 601, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Fuerza Aérea y las agrupaciones Buzos Tácticos y Comandos Anfibios de la Armada Argentina”, añadió la fuente.

Se estima que, una vez definida la zona donde se llevará a cabo el ejercicio -la Patagonia será una de las áreas incluidas-, las fuerzas argentinas estarán compuestas por alrededor de 125 efectivos militares.

Llegaron más blindados comprados a Estados Unidos

En paralelo al ejercicio acordado, el Ejército Argentino recibió segunda tanda de Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR) 8×8 M1126 Stryker comprados a Estados Unidos a mediados del año pasado.

De esa forma, la dotación de unidades disponibles en el país subió a 8. La operación completa, que implicará seguir sumando blindados hasta alcanzar un total de 207 vehículos, representará para las arcas oficiales un pago superior a los 400 millones de dólares.

Los blindados fueron adquiridos por la Argentina a través del programa FMS (Foreign Military Sales) que habilita la venta de armamento a países aliados a los norteamericanos. Disponen de un blindaje capaz de resistir el fuego de armas ligeras y metralla e incorporan, además, un sistema automático de extinción de incendios y capacidad de estaciones de armamento remoto (RWS).

“Estas permiten operar una ametralladora pesada M2QCB calibre 12,7 mm o un lanzagranadas automático MK19, ambos actualmente en dotación del Ejército. El vehículo puede transportar hasta nueve soldados y cuenta con periscopios, sistemas de visión térmica y módulos que minimizan la exposición de la tripulación”, indicó Zona Miiltar.

Entre sus características técnicas vale decir que ese tipo de vehículos dispone de un diseño que “permite extraer e instalar el motor y la transmisión en aproximadamente dos horas, reduciendo tiempos de inactividad en campaña”.

Equipados con motor diésel Caterpillar C7 de 350 caballos de fuerza, los Stryker adquiridos a los Estados Unidos pueden alcanzar una velocidad del orden de los 100 kilómetros por hora.

Buscan incorporar helicópteros artillados

Tras la incorporación de los cazas F-16 que el Gobierno compró a Dinamarca por u$s300 millones, y el arribo de los vehículos 8×8 adquiridos a Estados Unidos, ahora La Libertad Avanza (LLA) se trazó más objetivos: reactivará las negociaciones con la nación norteamericana para hacerse con helicópteros UH-60 Black Hawk.

La intención es establecer un reemplazo para los helicópteros Bell UH-1H y Huey II. La compra inicial sería de 3 aeronaves, pero con la perspectiva de luego incrementar ese número a 10.

En cuanto a los costos por helicóptero, en artículos anteriores iProfesional expuso que la cotización superaría los u$s2 millones por aparato.

El año pasado se informó que los Black Hawks en cuestión son parte de un remanente de 51 UH-60L que la Armada de los Estados Unidos anticipó que quitaría de servicio.

Por Patricio Eleisegui-IProfesional