Industria: son más los directivos que esperan mayores caídas que los que prevén mejoras

Si la industria manufacturera viene muy golpeada, hacia delante – para los próximos tres meses, de febrero a abril– la mayor parte de los empresarios y directivos del sector espera que continúe un panorama general muy adverso.

Aguardan que disminuya el volumen de producción, que retrocedan los pedidos de los clientes y la dotación de personal, según los datos del INDEC recogidos en enero. Y aseguran que desde enero del año pasado cuando arrancó la serie, con variantes, el Indice de Confianza Empresarial de los Industriales está en terreno negativo.

Se trata del Informe que difunde el INDEC acerca de la Tendencia de Negocios en la Industria Manufacturera con las expectativas empresarias que encuestaron en enero para los siguientes tres meses y en relación a los meses previos.

Del Informe surgen las siguientes conclusiones:

• Volumen de Producción: el 60,7% respondió que no variará y que son más – 21,7%- los que dijeron que disminuirá versus el 17,6% que aumentará.

• Stock de productos terminados: para el 61,4% era el adecuado, para el 16,1% por debajo de lo adecuado y 22.5% por encima de lo adecuado.

• Cantidad de Horas trabajadas del personal vinculado a la producción: para el 74,7% no variará, pero disminuirá para el 17,1% y aumentará para el 8,2%.

• Evolución del total de empleados: No variará para el 80.0%, disminuirá para el 15,7% y aumentará sólo para el 4,3%.

• Pedidos demanda interna: para el 61,6% no variará pero para el 21% disminuirá y para el 17,4% aumentarán.

• Exportaciones: para el 66,1% el nivel de las exportaciones se mantendrá sin cambios, pero aumentará para el 20,9% y disminuirá para el 13%.

• Situación empresarial: para el 64,1% en enero era normal, para el 29,1% era mala y solo para el 6.8% buena.

• Situación Financiera: el balance neto era negativo porque el 64,7% la consideró normal, para el 23,9% mala y 11,4% respondió “buena”.

• Acceso al crédito: también el balance era negativo. Para el 59,4% era normal, pero para el 34,4% difícil y sólo para el 6,2% fácil.

En comparación con 3 meses atrás aumentó el porcentaje de los que consideraron que la demanda era insuficiente, pero se mantuvo sin cambios la demanda externa, creció la competencia de productos importados, y hubo mayor escasez de mano de obra calificada.

En cambio, mejoraron los problemas financieros y la incertidumbre económica pero aumentó la escasez de materias primas, insumos o componentes para la fabricación.

El INDEC aclara que la serie de Tendencia de la Industria Manufacturera arrancó en enero 2025 y el objetivo es captar cada mes la situación de las empresas y las expectativas futuras de corto plazo por parte de los gerentes generales, de producción, de personal, financieros, etc.

Por Ismael Bermúdez-Cl