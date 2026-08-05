Índice Big Mac: el peso argentino está 19% sobrevaluado

El Índice Big Mac volvió a ubicar al peso argentino entre las monedas más sobrevaluadas. Qué mide este indicador y cómo interpretar el resultado

El tradicional Índice Big Mac que elabora la revista británica The Economist volvió a poner al peso argentino entre las monedas más caras del mundo cuando se analiza su valor ajustado por el nivel de ingresos de cada país.

Según la actualización correspondiente a julio de 2026, la moneda local aparece con una sobrevaluación del 19% frente al dólar, una cifra que la ubica entre las primeras posiciones del ranking internacional, aunque bastante más abajo que un año atrás.

Sin embargo, el dato suele generar confusión. Que una moneda aparezca "sobrevaluada" en este indicador no significa automáticamente que el dólar deba subir o que una devaluación sea inminente. En realidad, el índice busca comparar el poder de compra entre distintos países mediante la hamburguesa Big Mac, un producto presente y conocido en casi todo el mundo.

Qué es el Índice Big Mac y por qué se utiliza para comparar monedas

El Índice Big Mac nació en 1986 como una herramienta creada por The Economist para explicar de forma sencilla la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA). Esa teoría sostiene que, en el largo plazo, un mismo producto debería tener un precio similar en distintos países cuando se expresa en una misma moneda.

El índice Big Mac permite comparar dos economías de forma simple

Para ilustrarlo, la publicación eligió una hamburguesa de McDonald's, ya que se vende prácticamente con la misma composición en decenas de mercados alrededor del mundo. A partir de ese precio, el índice compara cuánto cuesta un Big Mac en cada país y determina si una moneda aparece sobrevaluada o subvaluada frente al dólar estadounidense.

Con el paso del tiempo, el indicador evolucionó. Además de la comparación tradicional, The Economist incorporó una versión ajustada por Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, con el objetivo de contemplar las diferencias de ingresos entre economías desarrolladas y emergentes.

Por qué el peso argentino volvió a aparecer entre las monedas más caras del mundo

La edición de julio de 2026 mostró que el peso argentino tiene una sobrevaluación del 19% cuando el cálculo incorpora el nivel de ingresos de cada economía.

Ese porcentaje surge del llamado Índice Big Mac ajustado, que intenta corregir una limitación del método original. En países donde los salarios son más bajos, muchos bienes y servicios también cuestan menos, principalmente por los menores costos laborales. Por eso, comparar únicamente el precio de una hamburguesa convertido a dólares puede ofrecer una imagen incompleta.

En el ranking actualizado, Argentina quedó en el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas, después de haber liderado el listado durante parte de 2025. En la edición anterior, la moneda local ocupaba posiciones aún más elevadas, por lo que el informe refleja una mejora relativa, aunque continúa mostrando una diferencia importante respecto del dólar.

Qué significa que una moneda esté sobrevaluada

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar que una moneda sobrevaluada necesariamente anticipa una devaluación. En realidad, el Índice Big Mac no intenta predecir el comportamiento futuro del tipo de cambio.

Lo que señala es que, según la teoría de la paridad del poder adquisitivo, el precio interno de un producto resulta más elevado de lo que cabría esperar en relación con los ingresos de ese país.

Por eso, una moneda puede aparecer sobrevaluada dentro del índice y, al mismo tiempo, mantener un tipo de cambio estable durante un largo período.

De hecho, el propio informe muestra una diferencia importante entre sus dos metodologías. Mientras el cálculo ajustado ubica al peso argentino con una sobrevaluación del 19%, el método tradicional —que solo compara el precio de la hamburguesa convertido a dólares— indica que un Big Mac cuesta USD 5,91 en Argentina frente a USD 6,22 en Estados Unidos, lo que ubica al peso prácticamente alineado con la cotización de mercado.

Así quedó Argentina frente a otros países según el Índice Big Mac

El informe actualizado también permite comparar la situación del peso argentino con la de otras monedas.

Entre las economías analizadas, Uruguay volvió a ocupar el primer lugar entre las monedas más sobrevaluadas, con 77,4%, seguido por Colombia, con 63,6%.

Entre los principales resultados aparecen:

Uruguay: 77,4% de sobrevaluación

Colombia: 63,6%

Suiza: 48,5%

Reino Unido: 33,1%

Zona euro: 29,1%

Argentina: 19%

México: 25,4%

Chile: 6,1%

Perú: 0,5%

Brasil: -6% (subvaluación)

En la comparación tradicional, sin ajuste por ingresos, los resultados cambian considerablemente y varias economías latinoamericanas aparecen con monedas subvaluadas respecto del dólar.

Por qué el Índice Big Mac no alcanza para decir si el dólar está caro o barato

Aunque el Índice Big Mac se convirtió en una referencia internacional para comparar monedas, sus propios creadores aclaran que se trata de una herramienta didáctica y no de un modelo para proyectar el valor futuro del dólar.

Por ese motivo, el indicador resulta útil para detectar posibles desalineamientos entre precios y tipo de cambio, pero no debe interpretarse como una señal automática sobre futuras devaluaciones o apreciaciones de una moneda.

En otras palabras, el hecho de que el peso argentino vuelva a aparecer entre las monedas más caras del mundo según este índice no implica que el dólar necesariamente vaya a subir, sino que, bajo la metodología utilizada por The Economist, los precios internos continúan siendo elevados cuando se los compara con el poder adquisitivo promedio de la economía argentina.

Por IM-IP