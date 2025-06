India Ortega contó cómo sigue la salud de su tío Martín: “Verlo bien nos da mucha paz”

Desde el dolor a la resiliencia, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, también relató cómo ayudó a su madre a superar la depresión

India Ortega abrió su corazón y compartió cómo vivió dos de los desafíos más profundos de su familia: la lucha de su madre, Ana Paula Dutil, contra la depresión, y la reciente internación de su tío Martín, el hijo mayor de Palito Ortega, en una clínica de salud mental.

Con franqueza y calidez, la joven relató en charla con Puro Show cómo Martín logró salir adelante tras semanas delicadas: “La verdad está muy bien. Está mejor que antes, así que estamos todos muy contentos porque es lo que necesitaba. Para cualquier familia sería difícil ver a un familiar atravesar una situación así. Lo único que podés hacer es acompañarlo. Y estamos felices porque él hoy está muy bien”.

El proceso no estuvo exento de dificultades. La modelo subrayó la importancia de respetar el espacio de quienes atraviesan estos momentos: “Tampoco podés estar muy encima, porque hay gente a la que eso no le gusta y necesita su espacio. Pero llegamos a tiempo para mi tío Martín, y hoy verlo bien nos da mucha paz”.

La familia Ortega conoce de cerca las batallas silenciosas con la salud mental. Ana Paula Dutil, exmodelo y madre de India, vivió su propio infierno tras la separación de Emanuel Ortega, cuando la depresión que arrastraba desde su infancia se intensificó, y el alcohol se convirtió en su refugio. India, siendo apenas una adolescente, fue su mayor sostén.

“Lo experimenté con mi mamá. Ya había pasado por situaciones relacionadas con la salud mental. Creo que lo más importante es acompañar y estar cuando te necesita”, contó. India reconoció que ese período marcó un antes y un después en su vida: “Hoy lo vivo como un aprendizaje muy valioso. Me enseñó valores, aprendí mucho. Fue un momento difícil, pero hoy siento que mi mamá es la mejor versión que vi en mis 19 años. Pasó por una etapa dura, yo también sufrí, pero la acompañé en cada paso. No me di por vencida. Tenía 15 años. Todo esto me enseñó muchísimo y la admiro más que a nadie. Es la persona más fuerte que conozco. No se rindió”.

Sobre la separación de sus padres, la joven fue sincera: “Sentí que ambos necesitaban eso. Ahora los veo a los dos en su mejor versión. Claro que hubiera querido que todos sigamos en una misma casa, pero están felices, cada uno con su vida. Nos vemos, compartimos, y siento que así está bien”.

También se tomó un minuto para dejar en claro el cariño que siente por Julieta Prandi, la actual pareja de su padre: “La quiero un montón. Siempre fue muy atenta conmigo y con mi hermano. Quiso ser parte, que la aceptemos, y siempre se mostró genuina. A mi papá le hace muy bien, está feliz”.

Cada palabra de India transmite el peso de las adversidades superadas, la luz que llega después de los días oscuros y el amor incondicional que solo una familia unida puede dar.

En los últimos días, quien también se refirió al tema fue Julieta, hermana de Martín, quien destacó: “Está agradecido, necesitaba que pase esto, se está recuperando. Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor… la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia. Es algo que muchas veces tiene que pasar”. Con estas palabras, no solo iluminó el estado actual de Martín, sino también la firme unidad de la familia en el manejo de esta crisis.

Durante su relato, la actriz de Sex elogió a su hermano por su carácter y actitud positiva frente a la internación forzada: “Martín es genial, fue muy manso en ese sentido, es una persona tan inteligente, tan hermosa, buena persona, cooperó desde el primer momento”. En un instante emotivo, recordó cuando el joven le expresó: “Lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto”. Sus palabras ofrecieron un considerable alivio y justificaron las acciones de la familia.

Por Sebastián Volterri- Infobae