Independiente Rivadavia hizo historia: derrotó a Argentinos Juniors en penales y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025

Todo Mendoza es una fiesta. Con goles de Álex Arce y Matías Fernández, la Lepra venció al Bicho y consiguió su primer título en la Primera División del fútbol argentino.

¡Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón del fútbol argentino! Este miércoles, derrotó a Argentinos Juniors en los penales, tras un auténtico partidazo que terminó 2-2, y se quedó con la Copa Argentina 2025.

Desde el estadio Monumental Juan Domingo Perón, en Córdoba, los dirigidos por Alfredo Berti se impusieron ante los de Nicolás Diez e hicieron historia.

Además de convertirse en una nueva institución en alcanzar la gloria argentina, Independiente Rivadavia logró el primer título de su historia en la Primera División y una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026, el primer torneo internacional que disputará el club mendocino.

Desde el primer tiempo se pudo notar la intensidad que iba a tener el partido y, en especial, las ganas de los mendocinos, quienes marcaron el primer tanto en los primeros minutos del encuentro gracias a Álex Arce.

Ya en la segunda mitad, todo se intensificó aún más: Matías Fernández amplió nuevamente la ventaja, pero Alan Lescano descontó dos minutos después, poniéndole aún más picante al partido. Incluso, sobre el final del tiempo regular, Erik Fernando Godoy igualó todo y se definió en los penales.

En los doce pasos, Sebastián Villa estampó el último penal y fueron los mendocinos quienes consiguieron el trofeo nacional.

Para alegría del pueblo mendocino, la 13ª edición de la Copa Argentina viajó a Mendoza, una provincia que se tiñó de azul y blanco y vive una fiesta total tras consagrarse campeona, apenas dos años después de haber ascendido en 2023.

Estadísticas y minuto a minuto

Todo se define en los penales

Fernando Godoy estampó el empate sobre la hora

Cuando todo parecía que Independiente Rivadavia se llevaría el triunfo, apareció Erik Fernando Godoy y estampó el 2-2 para la igualdad de Argentinos.

Minuto 90 + 2 / Alejo Osella se ganó la segunda amarilla y se fue expulsado. Independiente Rivadavia se quedó con 9 jugadores en cancha.

Minuto 90 / El arquero Centurión debió salir de la cancha por una lesión, y su reemplazante fue Gonzalo Marinelli.

Minuto 85 / Ezequiel Centurión salvó a la Lepra con una espectacular atajada.

Minuto 77 / Alfredo Berti, el técnico de Independiente Rivadavia, se fue expulsado.

Alan Lescano descontó para Argentinos: 2-1

A pesar del gol del rival, Argentinos no se quedó con las manos vacías y, en tan solo dos minutos, Alan Lescano descontó para el Bicho con un golazo de volea.

Matías Fernández estampó el 2-0 para la Lepra

Tras un tiro libre, Independiente Rivadavia armó una contra letal: Sebastián Villa recibió la pelota y asistió a Matías Fernández, quien quedó mano a mano con el arquero y no dudó en poner en ventaja a su equipo.

Minuto 60 / La Lepra de Mendoza aguanta el resultado ante un Argentinos Juniors que sigue insistiendo para llegar al empate.

Minuto 47 / Argentinos arrancó con todo, fue a la ofensiva apenas arrancó la segunda parte, pero Luciano Gómez sacó la pelota sobre la línea, salvando a Independiente Rivadavia.

Inició el segundo tiempo

Final de la primera parte

Minuto 41 / Por doble amarilla, Franco Amarfil se ganó la tarjeta roja. Independiente Rivadavia se quedó con diez jugadores en cacha.

Minuto 40 / El partido perdió intensidad, pero los de La Paternal buscan la igualdad a toda costa.

Minuto 30 / Mientras que el Bicho intenta buscar el empate, la Lepra se la juega al contraataque.

Minuto 22 / Argentinos no baja la cabeza y domina la posesión del balón, mientras sigue buscando ser eficaz en la ofensiva.

Álex Arce adelantó a la “Lepra Mendocina”

Alejo Osella centró una pelota muy pasada, específicamente al segundo palo, y fue Alex Arce quien se escabulló entre la defensa para meter la cabeza y estampar el 1-0.

Minuto 6 / Amarfil fue fuerte contra Fattori y se ganó la primera tarjeta amarilla, siendo el primer amonestado en la Lepra Mendocina.

Minuto 1 / En un inicio arrasador, Independiente Rivadavia atacó primero, pero Sergio Romero mantuvo el remate de Matías Fernández en sus manos.



