Independentistas catalanes aseguran que las negociaciones de una amnistía están avanzadas

Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, aseguró este 25 de septiembre que las negociaciones con el PSOE sobre una eventual amnistía a los líderes políticos separatistas que llevaron a cabo el referendo de 2017 están muy avanzadas. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, quien busca forjar una alianza para constituir una mayoría, no confirmó el anuncio de los independentistas. Por su parte, Alberto Feijóo, del Partido Popular, se presentará mañana ante el Congreso para su primer debate de investidura.

Este lunes 25 de septiembre, la portavoz del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Raquel Sans, declaró que las negociaciones entre el partido de izquierda del presidente en funciones Pedro Sánchez se concentran en “cuestiones más técnicas” y que ya hay en marcha un acuerdo de amnistía para los separatistas catalanes con el PSOE.

“Estamos ahora en cuestiones más técnicas, que no es sencillo: la parte política ya está resuelta”

La portavoz del partido independentista de izquierda precisó que ambos lados ya intercambiaron documentos en este sentido. Sin embardo, añadió que los dos campos tienen que “abordar la negociación de verdad” y tienen que “comenzar a caminar en relación al referéndum (en referencia a realizar una nueva consulta de autodeterminación, una de las exigencias de ERC para formar una eventual coalición de izquierda)”. “El conflicto político sigue existiendo”, agregó.

Pedro Sánchez ni desmiente ni confirma las declaraciones

Estas declaraciones tienen lugar tras las del líder del ERC, Oriol Junqueras, el pasado 20 de septiembre, quien dijo que un “acuerdo de investidura deberá incluir la amnistía” de los separatistas requeridos por la ley española, por haber participado en la organización del referendo de autodeterminación de Cataluña el primero de octubre de 2017.

Cabe recordar que Pedro Sánchez no confirmó el anuncio del ERC, aunque tampoco desmintió las declaraciones de Junqueras, declarando, al margen de su desplazamiento en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, que “las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes”, sostuvo, la la vez que prometió hablar “con total franqueza” sobre los lineamientos de un eventual Gobierno del PSOE.

“Todo lo que tenga que decir lo diré en el momento en el que sea designado candidato a la investidura por el jefe del Estado”, dijo el socialista, quien espera renovar su papel al frente del Gobierno. Sánchez espera que su principal contendiente, Alberto Núñez Feijóo, no consiga el respaldo necesario para gobernar en el Congreso y que esto abra la puerta para que él intente conformar una coalición.

El indispensable apoyo de los independentistas para constituir una mayoría

Para el PSOE, pactar una alianza con los independentistas catalanes parece obligatorio para formar una mayoría, luego de que las elecciones generales del pasado 23 de julio no dieron a ningún partido la mayoría absoluta para formar un gobierno, es decir al menos 176 escaños en el parlamento.

Por su lado, ciertos independentistas pidieron la amnistía de los separatistas que participaron a la organización del referéndum de autodeterminación como una condición obligatoria para apoyar a una nueva investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, el líder del partido independentista Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, quien se encuentra desde hacer seis años en Bruselas fugitivo de la Justicia española, declaró el pasado 5 de septiembre desde la capital belga que la amnistía “total” es la primera condición para que su bancada política se siente a negociar. “Debe ser un abandono permanente” de los procedimientos judiciales en contra de los separatistas, dijo. También pidió un nuevo referendo de autodeterminación de Cataluña.

Marchas en Madrid en apoyo a Feijóo, quien se sigue viendo corto de votos

Las negociaciones entre el PSOE y los independentistas catalanes se llevan a cabo mientras el líder de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, se prepara para presentarse el martes 26 de septiembre ante Las Cortes generales para su primer debate de investidura.

Su formación política, el Partido Popular (PP) convocó marchas en Madrid el 24 de septiembre para dar un impulso a la candidatura del líder conservador de 62 años. Así, según la agencia EFE, unas 40.000 personas se reunieron el domingo en las calles de la capital española. Alberto Feijóo criticó con fuerza las negociaciones de amnistía entre la izquierda y los independentistas, a las cuales su partido expresó un rechazo categórico.

“Lo que no votó ningún español, al menos el 94 %, fue un cambio en el régimen constitucional. Eso no se votó, es un fraude, (…). No vamos a negociar los fraudes”, dijo, en referencia a la hipotética vía de una amnistía pactada.

Sin embargo, Alberto Feijóo se presentará ante el Congreso sin haber obtenido previamente los apoyos suficientes para lograr la investidura como nuevo jefe del Gobierno, aunque el PP fue el partido más votado en las elecciones generales, con 137 diputados. Feijóo consiguió el respaldo del partido de ultraderecha Vox, con 33 diputados, más otros dos de grupos regionalistas. En total, suma 172 votos a favor, pero el resto de los partidos, suman 178 diputados y ya anunciaron un voto en contra del candidato conservador.

La votación tendrá lugar el miércoles 27 de septiembre. Si el resultado es negativo, el viernes 29 habrá una nueva votación.

Si el intento de Feijoo fracasa, le tocaría a Pedro Sánchez negociar para reunir el apoyo suficiente para presentar su investidura.

En caso de que ninguna de las partes logre formar una mayoría, el país deberá organizar nuevas elecciones generales para intentar superar el bloqueo.

