INDEC: la economía cerró 2025 con un crecimiento del 4,4% impulsada por el agro, pero la industria cayó

El EMAE registró una mejora del 3,5% en diciembre y cerró el año con un alza del 4,4%. El agro lideró la recuperación, pero la industria continúa en baja.

La economía argentina terminó 2025 con un desempeño positivo según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un incremento de 3,5% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado anual, la actividad económica cerró con un crecimiento de 4,4% interanual, reflejando una recuperación que no fue uniforme entre los distintos sectores productivos y de servicios del país.

El informe oficial muestra que el crecimiento de diciembre estuvo impulsado principalmente por el sector primario, con la agricultura, ganadería, caza y silvicultura liderando la expansión con un aumento de 32,2% interanual, seguido de la pesca, que subió 18,3%. Además, la intermediación financiera avanzó 14,1%, mientras que los servicios de electricidad, gas y agua crecieron 10,7%, reflejando una demanda sostenida en segmentos estratégicos de la economía. Otros rubros como explotación de minas y canteras (+9,1%) y transporte y comunicaciones (+1,8%) también contribuyeron al resultado positivo, junto con leves avances en educación, salud y servicios sociales.

A pesar de la mejora general, no todos los sectores acompañaron la tendencia positiva. La industria manufacturera continuó mostrando números negativos, con una caída de 3,9% interanual, mientras que el comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,3% y la hotelería y gastronomía registró un descenso de 1,5%. La administración pública y defensa, incluyendo la seguridad social, también cayó 1,1%, lo que en conjunto restó cerca de 0,8 puntos porcentuales al crecimiento total del EMAE de diciembre.

En términos acumulados, el crecimiento del 4,4% en 2025 estuvo muy influido por el desempeño del sector primario y los servicios financieros, mientras que los sectores intensivos en empleo y consumo interno, como la manufactura y el comercio, mostraron un dinamismo más limitado. Esto evidencia que la expansión económica se concentró en rubros con fuerte orientación exportadora y en servicios públicos clave, mientras que la economía interna enfrenta desafíos estructurales para alcanzar un crecimiento más amplio y sostenido.

