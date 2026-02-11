Incendios forestales: luego de las lluvias las tareas de combate se intensifican en las zonas con puntos calientes

De acuerdo al último informe emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en algunos sectores las precipitaciones superaron los 20 mm. Tanto en Puerto Patriada, como en el Parque Nacional Los Alerces y la “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila” el personal afectado continúa con recorridas y observación de la situación.

Luego de las lluvias registradas en las zonas con incendios activos en la cordillera del Chubut, que en algunas áreas superaron los 20 mm, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, indicó en su último informe correspondiente a las 22 horas del martes 10 de febrero que actualmente “el objetivo es observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes”, debido a que las mismas “pueden no resultar suficientes” para extinguir esos sectores críticos.

El informe también señala que durante la jornada de ayer martes “se registraron precipitaciones en las zonas con incendios activos”, remarcando que “los registros indican entre 15 a 20 mm de lluvia caída”.

Situación Incendio “1ra Cantera – Pto. Patriada”

En relación a este incendio, detectado el 5 de enero, el mismo ya afectó 30.677 hectáreas y su estado actual es considerado como contenido, aunque con el sector 2B activo en todo su perímetro. La vegetación afectada abarca arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Respecto a la situación climática del día martes, en el lugar del incendio la temperatura máxima fue de 11°C y una mínima humedad relativa del 80%, con vientos de 45 a 55 km/h del oeste con ráfagas; por lo que los trabajos consistieron en recorridos en la zona de El Retamal, Tinelli, El Coihue y La Burrada hasta que comenzaron las precipitaciones en la zona del incendio, pasadas las 13 horas de ayer.

En la zona de la Burrada se realizaron enfriamientos con equipos de agua y refuerzos de trabajos efectuados días anteriores; mientras que los medios aéreos permanecieron stand by.

Para la jornada de este miércoles en el lugar del incendio se espera que la temperatura máxima alcance 10°C con una mínima humedad relativa del 75%, además de vientos de 40 a 50 km/h del oeste con ráfagas. También se esperan precipitaciones en la zona del incendio y nevadas en zonas altas.

Ante ello los trabajos de combate se mantendrán a través de recorridos mínimos en la zona de El Retamal, Tinelli, El Coihue y La Burrada a fin de observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes. En tanto que los medios aéreos permanecerán en stand by.

Hay que destacar que siguen afectados a este operativo camionetas, cisternas, autobombas, y más de 100 personas de distintos puntos de la provincia y del país; mientras que los medios aéreos son dos dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE) y tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE).

Parque Nacional Los Alerces

En relación a este incendio en el Sector 5: Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia la superficie afectada estimada alcanza las 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Durante la jornada de ayer martes el personal destinado al combate de las llamas realizó recorridos en los distintos sectores del área afectada. En algunos casos se hizo repaso de trabajos realizados hasta el momento que empezó a llover.

En este sentido en la zona de Villarino y Goya las precipitaciones comenzaron a media mañana, mientras que en el resto de los sectores, hacia Cholila, las precipitaciones se iniciaron pasado el mediodía. En tanto que los medios aéreos permanecieron stand by.

Los trabajos de combate previstos para este miércoles 11 de febrero se concentrarán en recorridos mínimos en los distintos sectores, dado que el objetivo es observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes. Los medios aéreos permanecerán en stand by.

Continúan afectados a los trabajos de combate, camionetas, autobombas, motoniveladoras, ambulancias, autos, topadoras y cargadoras así como camiones cisterna. Los medios aéreos dispuestos son dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE) y tres helicópteros, sumadas 173 personas en total .

Situación Incendio “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”

Respecto a este incendio, detectado el pasado jueves 5 de febrero, el mismo se encuentra activo y la superficie afectada estimada alcanzó las 209 hectáreas de bosque nativo.

Durante la jornada de ayer martes el área afectada se mantuvo bajo observación debido a las precipitaciones, que según los últimos registros indicaron 14,7 mm de lluvia caída.

Los trabajos de combate para este miércoles 11 de febrero estarán concentrados en observar la situación contando con numeroso personal afectado, además de medios aéreos, entre otro equipamiento.