Iñaki Arreseygor acusó a Macri y Nicolás Pino de armar un complot para tumbar la licitación de la Hidrovía

Iñaki Arreseygor hizo una explosiva denuncia en Diputados. También mencionó como parte del complot a Dietrich y sus ex funcionarios Metz y Deleersnyder, el diario La Nación y el abogado Cassagne.

El más alto funcionario nacional en el área de Puertos y Vías Navegables acusó en el Congreso a Mauricio Macri y Guillermo Dietrich de ser los actores centrales del lobby que, a su juicio, hizo caer la licitación para adjudicar la explotación de la Hidrovía.

La imputación de sabotaje fue señalada por Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Vías de Navegación, en una reunión ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí le puso nombre a lo que los libertarios habían señalado de manera no oficial durante largo tiempo: dijo que el ex presidente y su ministro de Transporte fueron los actores centrales para voltear el trámite licitatorio, como reveló LPO el año pasado.

“Miembros de la política y empresarios se coordinaron para hacer que este proceso licitatorio se cayera. Un trabajo y una coordinación perfecta de estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante y que lo único que les interesaba era voltear este procedimiento para que llegado el caso de que estos actores volvieran a una función ejecutiva pudieran terminar asignando este contrato para un lado o para el otro”, dijo Arreseygor.

“Lamentablemente vimos lo peor de la política, lo peor de la casta, lo peor de la rosca en Argentina”, continuó el funcionario. La gran novedad es que cuando le pidieron los nombres de quienes se complotaron para tumbar la licitación no vaciló en darlos. “Me toca devolver las cortesías: el ex ministro Dietrich, por supuesto el ex presidente Mauricio Macri. El diario La Nación nos destinó columnas todos los domingos para operar este procedimiento. Estudios de abogados que uno siempre ha supuesto que velaban por la objetividad de los temas, como el estudio Cassagne, con Ezequiel Cassagne a la cabeza dirigiendo esa ofensiva. Y diputados a los que no veo sentados acá”.

Más adelante, también mencionó al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que como reveló LPO le llevó el tema directamente a Milei, lo que enfureció a Santiago Caputo. “Vamos a avanzar con las investigaciones para terminar de validar lo que hoy por tenemos como presunción o comentario de distintos actores que piden reserva: de que el ex ministro Dietrich, sus ex funcionarios (Jorge) Metz, (Gustavo) Deleersnyder, el presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino, el abogado Ezequiel Cassagne, estuvieron involucrados en el sabotaje de esta licitación”, afirmó Arreseygor.

Hace diez días el gobierno había dado de baja a la licitación de la hidrovía cuando solamente una empresa realizó ofertas para quedarse con el dragado, balizamiento y gestión del canal navegable. En esa situación también reclamó que se investigara a la única participante por posible presión a sus competidoras. Macri y su entorno impulsaban a la empresa Boskalis, de Países Bajos, que finalmente no se presentó.

El día que el gobierno dio de baja el concurso el vocero Manuel Adorni habló, aunque sin mencionar a nadie, de que había existido una conspiración contra el proceso. “Durante el procedimiento sectores de la política, medios y empresarios hicieron un fuerte lobby en favor de sus propios intereses y le demandaron al gobierno que baje los estándares técnicos del pliego solo por beneficio propio. Se nos acusó de negocios incompatibles y de corrupción falsamente”, sostuvo.

En la reunión de la Comisión de Transportes Arreseygor habló frente a los legisladores Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Germán Martínez (Unión por la Patria), Germana Figueroa Casas (PRO), Cristián Castillo (FIT) y Gabriel Bornorini (LLA).

“La ruta por donde sale el 80% de nuestro comercio exterior no puede ser negociada ni usada para que nadie venga a improvisar, necesitamos lo mejor de lo mejor y eso es lo que se plasmó en los pliegos”, sostuvo Arreseygor.

En la licitación caída la empresa belga Deme, la que venía denunciando que el gobierno direccionaba el proceso hacia la actual concesionaria Jan de Nul que no se presentó, fue la única que elevó oferta.

