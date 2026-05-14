Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal Guillermo Marijuán ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y pidió informes a más de 30 organismos. La investigación se originó tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias patrimoniales.

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado bonarense, exintegrante del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El expediente lo señala por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La causa judicial se originó tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada, mediante sorteo, en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó el expediente en manos del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La denuncia puso bajo la lupa posibles diferencias entre los ingresos declarados y el crecimiento patrimonial de Francisco Adorni. El dirigente desembarcó en la administración nacional como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, cargo al que accedió con respaldo político de su hermano, antes de asumir en junio de 2025 la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En las últimos elecciones legislativas obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y actualmente forma parte del bloque de La Libertad Avanza. Anteriormente había siso designado en el Ministerio de Defensa.

Investigan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Francisco Adorni

Como primeras medidas, Marijuán solicitó información a más de 30 organismos públicos y privados y además ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del legislador bonaerense.

En la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción correspondiente al año 2024, el hermano del jefe de Gabinete informó los siguientes bienes:

– El 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, partido de La Plata, incorporada el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito hipotecario y valuada en $38.790.000.

– El 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017, comprado en octubre de 2023 y declarado en $5.000.000.

– Bienes, depósitos y efectivo por un total de $43.790.000, además de declarar ausencia de deudas.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en su declaración jurada de 2025 Francisco Adorni informó un patrimonio neto de $80.500.000.

Ese aumento patrimonial entre un período y otro estaría asociado a la adquisición de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y a la cancelación, en apenas doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia por un monto cercano a los $60 millones.

En la presentación judicial, Pagano sostuvo que, aunque la compra del vehículo podría justificarse con los ingresos percibidos durante su paso por la función pública, el salario declarado no alcanzaría para explicar el pago de las 12 cuotas del préstamo hipotecario cancelado en tan corto plazo.

En un dictamen de 19 páginas al que accedió Infobae, el fiscal precisó que la pesquisa se limitará exclusivamente al patrimonio de Francisco Adorni. En ese sentido, aclaró que las referencias formuladas por la legisladora sobre Manuel Adorni “no serán objeto de esta investigación”, debido a que el portavoz presidencial ya se encuentra involucrado en otra causa tramitada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Las medidas que ordenó el fiscal Guillermo Marijuán contra Francisco Adorni

Entre las primeras diligencias, Marijuán convocó a Marcela Pagano para ratificar formalmente la denuncia y dispuso la revisión de bases de datos oficiales y registros vinculados con Francisco Adorni en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Además, requirió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde el año 2020 hasta la actualidad para acceder a declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras. También pidió determinar si el diputado provincial adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) deberán aportar información sobre tributos activos, operaciones registradas y bienes vinculados al hermano de Manuel Adorni. En relación con automotores e inmuebles, el fiscal también solicitó identificar quién afronta esos pagos y si existen deudas pendientes.

El representante del MPF también libró un oficio a Migraciones para conocer la cantidad de viajes realizados por Francisco Adorni, los destinos visitados y, en caso de traslados terrestres, la identidad de las personas que lo acompañaron.

Al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se le pidió que, mediante una circular reservada, recabe información de bancos, entidades financieras, agencias y casas de cambio sobre activos registrados a nombre del legislador.

El requerimiento incluye operaciones financieras, transferencias, depósitos de cheques, movimientos de efectivo, utilización de tarjetas de crédito y débito, plazos fijos, cajas de seguridad, tenencia de fondos comunes de inversión y operaciones de compra y venta de divisas u oro, entre otros movimientos.

Por otra parte, el Banco Provincia deberá confirmar y ampliar la información vinculada con el crédito hipotecario de $60 millones mencionado en la denuncia, incluyendo el esquema original de amortización, plazos acordados, saldo adeudado, pagos realizados, posibles refinanciaciones y toda la documentación respaldatoria existente.

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro de la Propiedad bonaerense deberán detallar los inmuebles registrados a nombre de Francisco Adorni desde 2020, precisando porcentajes de titularidad, modalidad de adquisición y eventuales gravámenes

La Inspección General de Justicia (IGJ) también fue requerida para establecer si el diputado provincial integra o integró sociedades comerciales. A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá elaborar un informe sobre su situación patrimonial, financiera, societaria, comercial y laboral, además de informar si registra antecedentes penales o administrativos.

Finalmente, Marijuán solicitó al fiscal Pollicita una certificación sobre el expediente por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, con el objetivo de determinar si su hermano aparece mencionado en esa causa y bajo qué condición procesal.

Fuente: Perfil