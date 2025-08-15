Imputaron a Javier Milei, Lilia Lemoine y al Gordo Dan por amenazas de muerte contra Julia Mengolini

Juan Grabois, abogado de la periodista, escribió: “La Justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal, y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas. Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga”.

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.

Además del máximo referente de La Libertad Avanza, quedaron imputados la diputada nacional Lilia Lemoine y el grupo de influencers libertarios que integran, entre otros, Santiago Oría y Daniel Parisini (más conocido por su apodo de El Gordo Dan). El fiscal debe definir si los ataques fueron armados y pagados con fondos públicos, además de ser organizados por el Gobierno.

El expediente se encuentra en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro. En su dictamen, el fiscal decidió implementar una serie de medidas para identificar y localizar a las personas que amenazaron a Mengolini y su grupo familiar. Además, el juzgado ordenó tomar medidas para proteger a la conductora y su círculo más íntimo; esto incluye custodia policial y la entrega de un botón antipánico.

El fiscal también les solicitó a las compañías propietarias de las redes sociales información sobre los posteos más violentos y las personas que los divulgaron.

En su cuenta oficial de X, Grabois escribió: “NOVEDADES EN LA CAUSA MENGOLINI. Milei, Lemoine, funcionarios y twitteros libertarios, imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal, y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini”.

Y, cerrando el texto, se permitió una ironía, citando una frase emblemática de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga”.

Posteo de Juan Grabois contra Javier Milei

Cómo empezó el conflicto entre Julia Mengolini y Javier Milei

Todo comenzó cuando, en un programa de televisión de C5N, la periodista afirmó: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. No hice un juicio de valor, hice una descripción. En todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”.

Milei le respondió: “Poesía pura. La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo se** con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores”.

Tras este enfrentamiento, la periodista recibió fuertes ataques en las redes sociales luego de que se viralizara una grabación generada por Inteligencia Artificial que la mostraba en una situación íntima con su hermano.

Ante la Comisión de Mujeres y Diversidad, la comunicadora expresó: “Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca. Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo entra en contradicciones y genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele”.







