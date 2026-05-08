Imputaron a Demian Reidel por el escándalo de los gastos en Nucleoeléctrica

Rafecas investiga gastos por US$ 313.000 “ajenos al objeto social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ajenos a cualquier finalidad institucional”.

El extitular de Nucleoeléctrica Damián Reidel fue imputado este jueves por el fiscal Ramiro González en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas que investiga el escándalo por los gastos con tarjetas corporativas de la empresa.

El asesor presidencial y exfuncionario, que dejó la conducción de Nucleoeléctrica en febrero en medio de denuncias por presuntos sobreprecios, intentó desmarcarse del caso. “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal”, escribió.

Sin embargo, Rafecas investiga gastos por US$ 313.000 “ajenos al objeto social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ajenos a cualquier finalidad institucional”, informó el periodista Ariel Zak.

El escándalo se produjo luego de la publicación de un documento incluido en el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que enumeró los consumos con tarjetas de Nucleoeléctrica entre marzo del 2025 y febrero de 2026, justo cuando renunció al cargo de titular de la empresa energética.

En ese documento conviven gastos relacionados a instituciones nucleares con otros consumos en servicios de playa de Valencia, discotecas en Madrid, free shops, casas de ropa, hoteles, restaurantes, pubs y hasta peluquerías en distintas ciudades del mundo. También aparecieron allí adelantos de efectivo por unos 56 millones de pesos.

Reidel negó haber hecho gastos personales con la tarjeta de Nucleoeléctrica

Reidel negó el viernes 1 de mayo haber hecho gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa que dirigió, y al respecto señaló que no tiene “nada que ocultar” y pidió que “se investigue hasta el último peso”.

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”, explicó.

Según señaló, los artículos periodísticos que expusieron los consumos bancarios “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”. “Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta”, protestó en su cuenta de la red social X.

“Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, finalizó.

Fuente: Perfil