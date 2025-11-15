Impresionante explosión e incendio en una fábrica en el Polo Industrial de Ezeiza: hay 20 heridos

El impactante estallido se habría iniciado en una planta de agroquímicos. Volaron vidrios de casas en varios kilómetros a la redonda y trabajan numerosas dotaciones de bomberos, pero todavía no pueden acercarse al foco principal porque continúan las explosiones. Los detalles

La calma de la noche en Spegazzini, en el Polo Industrial del partido de Ezeiza, sufrió este viernes 14 de noviembre un siniestro impactante: primero hubo una enorme explosión, y luego un incendio impresionante, lo que ya habría dejado alrededor de 20 heridos leves, además de dos policías intoxicados, mientras los rescatistas esperan que los bomberos puedan controlar las llamas.

La explosión ocurrió cerca de las 21:00 horas en una empresa de agroquímicos, pero también fueron afectadas por la fuerte onda expansiva una fábrica de pinturas, otra de plástico, un depósito de la empresa Iron Mountain y otras construcciones anexas. Varias dotaciones de bomberos ya se encuentran trabajando en la zona para controlar las llamas, pero no pudo confirmarse todavía si había personas dentro de la fábrica cuando sucedió el siniestro.

El estallido pudo oírse a varios kilómetros de distancia, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y generó una tremenda onda expansiva que llegó a destruir vidrios de viviendas ubicadas hasta 4 kilómetros del Parque Industrial. También afectó al centro comercial Los Nogales, que se encuentra en Tristán Suárez, donde estallaron las vidrieras de muchos negocios.

En la Clínica Monte Grande señalaron “hay 15 personas heridas en atención, casi todos lastimados con vidrios, algunos con quemaduras, pero nadie en riesgo de vida”, y el intendente de Ezeiza Gastón Granados indicó “trabajan bomberos de toda la zona, pero todavía no se pueden acercar demasiado porque siguen las explosiones, todavía no lo puede controlar las llamas”.

La policía decidió cortar el tránsito vehicular en la autopista Ezeiza-Cañuelas, para prevenir y también para permitir el paso de autobombas, ambulancias y patrulleros.

De acuerdo al reporte de los vecinos, se sentía un aroma especial en la zona, similar al de la pólvora, pero se trataría de una sustancia tóxica. En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el intendente Granados reveló que “hay heridos leves. Fueron varias explosiones muy fuertes, pero no sabemos cómo se originaron. Ahora estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”.

Apenas ocurrido el hecho comenzaron a viralizarse en redes gran cantidad de videos, algunos de vecinos y otros de quienes circulaban por la vecina autopista a Cañuelas. En algunas de las imágenes iniciales podía verse a trabajadores del Parque Industrial corriendo y buscando refugio cuando ocurrió la explosión en la planta de agroquímicos.

Mientras los bomberos tratan de acercarse al foco principal para controlar las llamas, la policía rodea la zona y desde la comuna de Ezeiza se pidió a los vecinos de zonas cercanas que si van a salir de sus casas utilicen barbijos, ante la posibilidad de que algunos de los residuos del incendio tengan alguna toxicidad.

César, un vecino del lugar, habló con Diego Sehinkman, en TN, y declaró: “Estaba en mi casa escuchando música, y de repente se siente un estruendo que como que se apaga todo, y salgó a ver y se veía una columna de humo, lo más cercano que vi en mi vida son videos que vi de Beirut“.

Minutos después, el hombre volvió a ser llamado, y siguió relatando en vivo lo que estaba viviendo: “Siguen las explosiones, estaba justo enfrente del lugar, y llegó la policía y nos corrió. Salió una bola de fuego gigante, pero seguramente los vecinos se lo van a hacer llegar. Esto es tremendo. Siguen llegando las dotaciones de bomberos. Se siente un olor como a pólvora. Lo que sí, se siguen escuchando explosiones, no sé si van a empezar a tirar agua o lo que van a hacer”.

Luego se comunicó con el programa una vecina de Ezeiza, llamada Marcela, y le contó a Sehinkman su experiencia: “Se escuchó una explosión, temblaron los vidrios del comedor y del techo, y cuando salí se vio todo un hongo negro y el fuego. Se veía el fuego, todo rojo”.

