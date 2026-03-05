Importados arrasan con firmas clave de los electrodomésticos: despidos, retiros y concurso de acreedores

Las empresas de ese sector siguen cayendo una a una por efecto del ingreso de importados y las bajas ventas. Contexto dramático para la industria nacional

La oleada masiva de importados que ingresan al país tras la apertura establecida por el Gobierno sigue pegando de la peor forma en el ámbito de la producción nacional de electrodomésticos. Una muestra de la afectación que padece el sector se da en la situación que atraviesan empresas como Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedders, que acaba de presentar su pedido de quiebra directa ante la Justicia y viene de concretar 140 despidos. Otro ejemplo corresponde a la fábrica de heladeras Neba, que dejó de operar en Catamarca y despidió a 56 operarios. A esos nombres se les acaba de añadir Goldmund SA, dueña de la marca Peabody, que viene de comunicar a clientes y proveedores que inició un proceso de reestructuración de pasivos vía concurso preventivo. En paralelo, Electrolux, que redujo fuertemente su personal en la planta de Rosario, abrió un esquema de retiros voluntarios con alcance a cuanto menos 100 empleados.

Por el lado de Electrolux, se indicó que la compañía viene de bajar de 900 operarios a sólo 400 en los últimos dos años y medio. Tanto la merma en las ventas como la irrupción de los importados se mencionan como las variables que impactaron en el negocio de la compañía.

Por estos días, la planta que Electrolux posee en el barrio Las Delicias, en Rosario, funciona a menos del 50% de su capacidad instalada. “Se vende muy poco desde que empezaron a entrar las mercaderías chinas”, declaró al respecto Adrián Cartazo, secretario de prensa de la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario.

“Elextrolux es una multinacional, lo que le permite importar porque hay fábricas en Brasil de la empresa, pero en un momento se pensó que fabricar acá podía llegar a ser un negocio viable. El tema es que la gente hoy por hoy no compra porque no tiene plata. Incluso si importás barato, tampoco es negocio“, agregó.

Al mismo tiempo, representantes legales de la UOM detallaron ante medios como Letra P que, en el marco del plan de retiros, Electrolux propone, según dicho portal, una “indemnización tarifada más tres sueldos, lo que para una persona con más de 10 años de antigüedad es un 130%, mientras que para un trabajador con una antigüedad menor el porcentaje sería aún más alto”.

Peabody, otra firma de electrodomésticos en caída



Por el lado de Peabody, su controlante Goldmund SA comunicó a clientes y proveedores -a través de una carta fechada el 2 de marzo- que inició un proceso de reestructuración de pasivos. Desde la compañía evitaron profundizar en los motivos y se limitaron a señalar que “será un proceso largo”.

Si bien en la carta no se detallan las causas del concurso, su dueño, Dante Choi, venía advirtiendo públicamente sobre el impacto de las importaciones en la industria local.

“En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, había señalado a fines de 2024 en una entrevista con La Fábrica Podcast.

El expediente judicial tramita bajo el número COM 002835/2026 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial 21 – Secretaría N° 41. El estado actual figura como “en letra” y la carátula formal es “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”.

Goldmund inició su actividad tras la crisis argentina de 2001, enfocada en la importación y venta de heladeras. En 2004 adquirió la marca Peabody y amplió su catálogo con pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras.

A partir de 2010 comenzó a desarrollar producción nacional, especialmente en líneas vinculadas a climatización y productos de mayor volumen, consolidando plantas industriales en la Provincia de Buenos Aires.

La empresa también incursionó en exportaciones a países de la región como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, además de operaciones hacia Estados Unidos y mercados europeos.

Se complica la situación de la industria nacional

La decisión del Gobierno de activar y luego profundizar la apertura irrestricta de las importaciones sigue golpeando de la peor forma al aparato industrial nacional. En esa línea, y a muy poco de ocurrido el cese de actividades en Fate, otras dos empresas dedicadas a la producción de electrónica del hogar y electrodomésticos en general también dejaron de operar y se multiplican los despidos en ese sector.

La primera de ellas es Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedders, que acaba de presentar su pedido de quiebra directa ante la Justicia y viene de concretar 140 despidos.

A través de un escrito judicial, la empresa aseguró encontrarse en “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, describió su crisis como de carácter “estructural” y admitió que el plan de continuidad productiva implementado no logró revertir la situación.

La segunda corresponde a la fábrica de heladeras Neba, que dejó de operar en Catamarca y despidió a 56 operarios. Los empleados de esta última ocuparon las instalaciones de la firma en el parque industrial de El Pantanillo, cercano a la capital catamarqueña.

Los cesanteados en Neba optaron por poner en marcha una medida de fuerza durante las últimas horas y, de acuerdo a medios de esa provincia y regionales, permanecen en asamblea dentro del predio de la fabricante a la espera de respuestas oficiales.

Por Patricio Eleisegui-IP