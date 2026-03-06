Impacto en el Fútbol Argentino: River rompe con la AFA y abandona el Comité Ejecutivo

El club lanzó un duro comunicado oficial denunciando falta de garantías y transparencia. El Millonario se planta ante Chiqui Tapia y exige volver a un torneo de 20 equipos.

River Plate sacudió los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino al anunciar, mediante un extenso y lapidario comunicado, que dejará de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. La decisión, encabezada por la Comisión Directiva que hoy lidera Stefano Di Carlo, marca una principio de ruptura con la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

Jorge Brito y Stefano Di Carlo

Falta de garantías y críticas al sistema

El argumento central fue la ausencia de “garantías procedimentales” para una toma de decisiones clara y previsible. River sostiene que los debates sobre el futuro del fútbol nacional se dan sin un orden del día previo y con mecanismos que no reflejan la transparencia necesaria. “No existen las condiciones para asegurar un proceso profesional”, dispararon desde el club, profundizando una grieta que ya parecía insalvable tras el reciente paro de actividades.

Críticas al modelo de torneo

Uno de los puntos más calientes del texto ratifica la postura que la institución sostiene desde 2013. River exige la consolidación de un campeonato de 20 equipos, calificando el formato actual de 30 clubes como perjudicial para la competitividad. Además, aunque reafirmaron su defensa de las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, marcaron una distancia ética y de gestión respecto a la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

Claudio Tapia

Un clima de incertidumbre en medio del paro

Esta medida llega justo cuando la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026 debió ser reprogramada por un conflicto judicial que rodea a la cúpula de la AFA. Mientras el plantel de River Plate se entrena bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Eduardo Coudet, la dirigencia juega en los escritorios, buscando liderar un cambio de paradigma en la organización del deporte más popular del país.

¿Por qué River dejó el Comité Ejecutivo de AFA?

River Plate decidió no participar más de las reuniones del Comité Ejecutivo debido a la falta de mecanismos claros en la toma de decisiones y para manifestar su disconformidad con el actual formato del torneo. El club exige una competencia de 20 equipos y mayor previsibilidad institucional bajo la gestión de la AFA.

En lo deportivo, River transita sus primeros días bajo las órdenes de Eduardo Coudet

El comunicado completo de River Plate

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuente: 442