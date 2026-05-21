Impactante video: un vehículo explota frente al Toro de Wall Street en Nueva York

El acontecimiento ocurrió en la mañana de este martes en la zona del Bajo Manhattan

Un auto se prendió fuego y explotó este martes cerca del Toro de Wall Street en Nueva York. (@daviddelapaz en X)

Un auto afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) se prendió fuego y explotó este martes cerca del Toro de Wall Street en el distrito financiero de Nueva York, en el Bajo Manhattan.

En las imágenes difundidas en redes sociales por personas presentes en el lugar se pueden ver llamas altas y humo.

Un automóvil se incendió y explotó cerca de la estatua del Toro de Wall Street en la ciudad de Nueva York, informan medios de #EEUU.



No hay reportes sobre víctimas ni heridos. Se está investigando la causa del incidente pic.twitter.com/p5BjHDhyyT — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 20, 2026

De acuerdo a Univisión+, las autoridades no reportaron heridos y el fuego fue controlado por los bomberos minutos después. La causa del incidente sigue bajo investigación.

Por su parte, ABC 7 NY confirmó que la policía y los bomberos contestaron a los avisos de un incendio cerca de Broadway y Stone Street alrededor de las 17:42.

Una explosión similar ocurrió en Wall Street en 1920

De acuerdo al sitio oficial del FBI, el 16 de septiembre de 1920, una fuerte explosión sacudió el distrito financiero de Wall Street en la ciudad de Nueva York. A las 12:01 del mediodía, un carro tirado por caballos estalló frente a la sede del J.P. Morgan & Co., causando la muerte de 38 personas e hiriendo a más de 200.

El ataque, conocido como el atentado con bomba de Wall Street, fue uno de los actos terroristas más sangrientos en Estados Unidos en su época y desató el pánico en el corazón del sistema financiero norteamericano.

De acuerdo al sitio oficial de FBI, el 16 de septiembre de 1920, una fuerte explosión sacudió el distrito financiero de Wall Street en la ciudad de Nueva York. Fuente: fbi.gov

El carro, cargado con cerca de cien kilogramos de dinamita y 230 kilos de fragmentos metálicos, explotó en el momento de mayor circulación de empleados y corredores que salían a almorzar.

Los edificios cercanos, como la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) y el Federal Hall, sufrieron daños significativos; decenas de oficinas vieron destrozados sus ventanales por la onda expansiva.

La investigación, liderada por el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la policía de la ciudad, se topó desde el principio con numerosos obstáculos. La escena fue rápidamente limpiada por los trabajadores de Wall Street, lo que dificultó el levantamiento de pruebas cruciales.

A pesar del despliegue policial, nunca se identificó oficialmente a los autores del atentado. Las teorías principales apuntaron a grupos anarquistas italianos, específicamente a seguidores de Luigi Galleani, vinculados con otros ataques violentos de la década.

El atentado de Wall Street marcó un antes y un después en las políticas de seguridad y vigilancia en Estados Unidos. La respuesta incluyó la intensificación de la presencia policial en Nueva York y nuevas estrategias de investigación en delitos federales, convirtiendo al FBI en un protagonista relevante en la lucha contra el terrorismo en territorio norteamericano.

A diferencia de aquel atentado, en esta ocasión el automóvil comenzó a arder por causas aún no determinadas y, minutos después, se produjo la explosión que generó alarma entre transeúntes, trabajadores del área financiera y turistas que se encontraban en el lugar.

En las próximas horas se espera la difusión de un informe técnico que dará precisiones sobre el episodio.

Por Marina Cappiello- Infobae