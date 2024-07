Impactante denuncia contra el padre de Gustavo Valdés por presunto abuso sexual

Una mujer, de nombre Violeta, aseguró en televisión que tiene un hijo producto de presuntas violaciones reiteradas del padre del gobernador Gustavo Valdés. Lo hizo durante la marcha por la aparición de Loan Danilo Peña en la capital de Corrientes.

Este jueves se realizaron masivas movilizaciones en diferentes puntos del territorio correntino pidiendo por Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido hace 35 días en un caso que conmociona al país y sacude al gobierno de esa provincia.

Durante ese encuentro de miles de vecinos, una joven correntina de nombre Violeta se acercó a las cámaras de televisión para acusar por presuntos abusos sexuales reiterados al padre del gobernador Gustavo Valdés, conocido como Manolo.

Así, durante la transmisión en vivo de C5N, Violeta comentó que se sumó a la manifestación porque era su “oportunidad de ser escuchada“.

Allí contó que desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Cada vez que él abusaba de mí me daba una pastilla para que yo tome y me decía ‘vos sabés quién soy’. Después quedé embarazada de mi hijo y me dijo ‘¿cómo vas a quedar embarazada si te di la pastilla? Ese hijo no es mío’”.

¡Esto acaba de pasar en vivo!



En medio del móvil de @C5N en Corrientes, una mujer se acerca al periodista @salonia_adrian y le dice que tiene una fuerte denuncia para hacer, que involucra al gobernador Gustavo Valdés y a su padre.

Es tremendo lo que acaba de contar. pic.twitter.com/kZqn7vk4Tw — Editor✍ (@Editor_76) July 18, 2024

“Estoy cansada de luchar sola, a mi hijo lo rechaza por ser pobre, no somos delincuentes. Fui a pedirle a Valdés que me ayude y no hizo nada, pero ya no soy la mujer que tenía miedo”, afirmó.

Fuente: Canal 12