Ibai Llanos reveló un notable gesto de Lionel Messi en París: “Es el mejor de todos”

El streamer español entrevistó al nuevo jugador del PSG y contó que estuvo a punto de quedarse sin la nota. Cómo lo resolvió.

La llegada de Lionel Messi a París para sumarse al PSG generó una verdadera revolución en Francia. Miles de hinchas agolpados en el aeropuerto y en el estadio para recibirlo y cientos de periodistas que buscaban tener en exclusiva la palabra del ídolo. Uno de los pocos privilegiados fue Ibai Llanos, quien reveló una anécdota de un gesto que marca la persona que es el rosarino.

Ibai, famoso streamer español y conocido por su gran relación con las estrellas del fútbol, habló de su experiencia con Messi en su canal de Twitch. “Lionel Andrés Messi lo volvió a hacer…”, comenzó antes de relatar la ayuda que recibió de parte de La Pulga para llevar adelante la entrevista.

“Me dijo: ‘Ibai, qué te pasa’. Los franceses no me entienden, me voy sin entrevista. Me dice un tío que haga una pregunta y a casa…”, continuó Ibai con gestos de resignación. “Messi me dice tranquilo que la hacemos ahora, no te preocupes. Yo le digo que ahora no puedo porque no estoy en directo. Me dice: ‘tranqui, termino todas las entrevistas, lo arreglamos y hacemos algo. El mejor, el mejor de todos”, cerró el streamer.

La nota se hizo tal cual prometió Messi, quien luego de atender a la prensa, charló un largo rato con Ibai Llanos.