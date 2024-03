Huracán sorprendió a River Plate y le ganó 1 a 0

En Parque Patricios, el equipo de Kudelka se quedó con los tres puntos en disputa.

Por la fecha número 12 de la Zona A de la Copa de la Liga, Huracán y River se enfrentaron en un cotejo que terminó con un triunfo para el Goblo por 1 a 0.

Con este resultado, el equipo de Demichelis se estaciona en la tercera casilla, mientras que el Quemero se ubica en la décima posición.

Solari no alcanzó a conseguir la igualdad

Luego de un gran centro de Enzo Díaz, Solari desperdició una gran oportunidad, ya que, no pudo rematar a la altura.

El Millo intentó recuperarse

Echeverri tuvo una posibilidad representativa. Pero el performance del arquero de Huracán fue el mejor. Estuvo cerca la visita de alcanzar el empate.

Gol de Huracán y expulsión inmediata

Mazzantti fue el encargado de conducir una jugada en el medio campo. El hombre del Globo le ganó la marca a Fonseca para luego vencer al arquero riverplatense. Fue expulsado tras haberse sacado la camiseta. Se recuerda que previamente había sido amonestado.

Galíndez detuvo correctamente

Buena posibilidad de Solari. Pero la respuesta de Galíndez impidió la apertura del marcador.

Susto para el Millonario

La oportunidad fue anulada por el silbato. Pero en este momento, River recibió un susto representativo. La acción se revisó y se ratificó posición adelantada por parte de Souto.

River comenzó el segundo tiempo mucho mejor que su rival

Solari se adueño de la pelota por la izquierda para luego darle un pase a Nacho Fernández, quien tuvo una opción que fue detenida por uno de los defensores.

Otra vez se salvó River

El Globo ya sabe en qué sector del campo puede hacer más daño. Por este costado le llegó un remate fuerte que pudo atajar el campeón del mundo.

El Quemero quiere el primero

Primero lo había intentado Héctor Fertoli. Más tarde, Mazzantti encontró una posibilidad desde la derecha pero el toque final no fue el ideal, ya que, fue atajado con facilidad por Armani.

Jugada polémica en el compromiso

Las incidencias en el cotejo no son relevantes. Muchas posibilidades errónes y un juego detenido. Se percibió la protesta de los jugadores de casa por una falta de González Pírez.

Pussetto metió un disparo que paso cerca

De a poco el Quemero empieza a recuperar el terreno cedido y se acerca al arco contrario con bastante peligrosidad. El 7 del conjunto de casa remató un tiro libre que pasó cerca de la porteria Millonaria.

El visitante es el equipo que marca la diferencia

Barco construye una jugada por el medio, mete un pase filtrado para Borja quien remató cerca del arco defendido por Galindez

El Globo reaccionó

El de casa jugó por la izquierda y de este modo se acercó al predio de Armani. Cabral le hizo un centre a Mazzantti, quien metió un cabezazo que pasó por encima del travesaño.

El Millonario avisó primero

Tras un remate de tiro libre, Zabala pudo conectar la pelota que logró vencer la resistencia del arquero del Globo. Pero el gol fue anulado por fuera de lugar.

Oportunidad “Millonaria” para River Plate

Por partidos oficiales, River viene de vencer por 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata de local y de ganarle también a Estudiantes en la final de la Supercopa Argentina, levantando la copa gracias a un marcador a favor de 2-1.

Incluso, el conjunto de Martín Demichelis marcha invicto en la Copa de la Liga y es uno de los punteros de su grupo, estando en el tercer puesto con 21 puntos, solamente a tres del primero que es Argentinos Juniors.

No obstante, si bien llega invicto en el torneo local y campeón consagrándose ante los oriundos de La Plata, hay un dato que enciende las alarmas entre los hinchas Millonarios. Se trata de la dura paliza en un amistoso ante Independiente Rivadavia, partido que finalizó por 4 tantos a 0 a favor de los de Mendoza, y que dejó una imagen muy preocupante para el cuadro de Núñez.

Pensando ya en el debut de la Conmebol Libertadores ante Táchira de Venezuela, el equipo Rojiblanco buscará sacarse el sabor amargo a la derrota y llegar con un buen aire al tramo final de la fase de grupos.

Huracán deberá subsistir para poder sobrevivir

Huracán marcha en el puesto número 12 de la Zona A, con nueve puntos, y llega tras perder 1 a 0 ante Barracas Central. El Globo sólo ganó dos partidos y suma seis derrotas en lo que va de torneo.

La última vez que el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka ganó en el certamen nacional fue hace tres fechas, específicamente ante Rosario Central con un marcador a favor de 2-0.

Para el equipo de Parque Patricios no hay partido que no sea clave. En la tabla de puntos, el Quemero se encuentra muy complicado y debe estar atento porque esa lista define uno de los descensos. Sin embargo, los hinchas del Globito pueden estar un poco relajados ya que en la tabla de promedios no se encuentran en la zona roja.

Formaciones confirmadas