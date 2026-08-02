Hungría apaga su única central nuclear por escasez de agua

El bajo nivel del caudal del río Danubio obligó a las autoridades a adoptar la medida por primera vez en 44 años. Habrá restricciones al uso de la electricidad.

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, anunció este domingo (02.08.2026) la detención de la central nuclear del país, por primera vez en 44 años, debido al nivel excesivamente bajo del agua en el río Danubio. La central de Paks es la única que existe en el país, se ubica unos 100 kilómetros al sur de Budapest y suministra cerca del 40 por ciento de la producción anual de energía de toda Hungría.

"Debido a la nueva baja del nivel de aguas del Danubio, una de las dos últimas unidades de producción de la central nuclear de Paks será detenida a la 01:30 de la mañana" del domingo, publicó Magyar en X (Twitter). "La producción de la central bajará así a solamente 240 megavatios, y será completamente detenida mañana por primera vez en 44 años", añadió el jefe de gobierno.

El operador de la central, cuyos cuatro reactores construidos con tecnología de la era soviética son enfriados con agua bombeada del Danubio, advirtió el viernes que el bajo nivel del río podría obligar a detener la planta. Las aguas del afluente han alcanzado en algunos lugares un nivel históricamente bajo, debido a la prolongada falta de lluvias y el calor extremo que afecta a Europa.

"Cada gota de agua cuenta"

Magyar advirtió que Paks podría permanecer inactiva durante semanas, y anunció que su gabinete emitirá un decreto solicitando a los grandes consumidores que reduzcan de forma voluntaria el uso de electricidad. "Los hogares serán los últimos en la cadena de restricciones”, declaró el primer ministro, que anunció que se apagaran luces no esenciales en edificios públicos y se incentivará el teletrabajo la semana entrante.

"Cada gota de agua cuenta", afirmó Magyar. Se estima que la crisis podría costarle a Hungría entre 300 y 600 millones de euros debido al aumento del precio de la electricidad importada y a una disminución en procesos productivos. Por ejemplo, a partir del lunes se suspenderán los servicios de carga ferroviaria entre las 15:00 y las 20:00 horas para reducir la demanda de energía.

La autoridad hídrica de Hungría pronostica que el nivel del agua del río Danubio, que fluye desde Alemania hasta el Mar Negro, seguiría disminuyendo en los próximos días, en buena parte debido a que se esperan temperaturas de hasta 42 grados en Europa Central.

Fuente: DW