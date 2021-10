Hugo Moyano: “Todos los sectores de la sociedad tienen que aportar para que la sociedad no pase tanta hambre”

El líder de Camioneros defendió la medida del Gobierno de congelar los precios de los alimentos en los supermercados

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, respaldó, en nombre de la CGT, el congelamiento de precios que anunció el Gobierno. “Todos los sectores de la sociedad tienen que aportar para que la sociedad no pase tanta hambre”, dijo esta mañana.

En ese sentido, Moyano planteó en declaraciones a la radio El Destape: “Parece que nos olvidamos de que tuvimos la pandemia del macrismo. Y después tuvimos la pandemia del covid. Acá parece que no hubiera pasado nada”.

Por otro lado, el gremialista se refirió a la decisión de Mauricio Macri de no presentarse en los tribunales para prestar declaración indagatoria: “Habría que hacerle lo que hizo él en la justicia, está pagando el daño que hizo”.

“A Macri hay que meterlo preso si no se presenta, que la justicia actúe como corresponde y lo vaya a buscar”, planteó. El ex presidente fue citado a declarar hoy en los tribunales de Dolores por la causa de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Ayer anunció por Twitter que no iba a hacerlo.

Sobre el acto de la CGT por el Día de la Lealtad, Moyano padre planteó que “fue una demostración clara de apoyo al gobierno y a sus políticas. También de rechazo a los que estuvieron en el gobierno intentando sacarles derecho a los trabajadores”. También afirmó: “Yo estoy convencido que vamos a ganar en noviembre”.

“Si ganan nos van a quitar todos los derechos a los trabajadores”, dijo sobre la posible victoria electoral de la oposición. “Los escuchamos haciendo filosofía de la economía y no laburaron nunca”, agregó. Así fue que Moyano dijo: “La marcha fue para apoyar al gobierno de Alberto, Cristina Fernández y el resto de la dirigencia”.