Hoteles, estancias y departamentos: los 111 bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez

La Cámara ratificó el avance sobre el patrimonio de los condenados en la causa Vialidad. El hotel Los Sauces, terrenos en la Patagonia y la emblemática Chacra 39 de Río Gallegos pasarán a la órbita de la Corte Suprema para reparar al Estado.

El golpe final de la causa Vialidad no es solo penal, sino estrictamente patrimonial. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de 111 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. Con este fallo histórico, terrenos en El Calafate, complejos de departamentos y estancias patagónicas pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para intentar reparar el daño económico que el fraude a la obra pública le causó al Estado nacional.

Para los jueces, la respuesta frente a la corrupción “no puede limitarse al valor simbólico de la condena”. En su resolución, remarcaron que la pena sólo adquiere eficacia institucional si logra neutralizar de manera concreta el beneficio económico obtenido ilícitamente por los acusados. Por ese motivo, el Tribunal Oral Federal 2 estableció que el monto total a resarcir mediante el remate de estos bienes asciende a la astronómica cifra de $684.990 millones.

Hotel Los Sauces

La red de negocios e interconexión económica entre la ex presidenta y su ex socio comercial quedó plasmada en el listado de inmuebles a decomisar. En esta primera tanda de ejecuciones, Cristina y sus herederos perderán joyas de su patrimonio como el lujoso hotel Los Sauces Casa Patagónica. Este complejo boutique, lindante a la residencia familiar en El Calafate, llegó a estar alquilado por 90.000 dólares mensuales, generando ingresos millonarios para la familia durante años.

El listado de bienes vinculados al entorno de Máximo y Florencia Kirchner también incluye un complejo de once departamentos construido por Báez en la calle Mitre de Río Gallegos, y otros terrenos en Punta Soberana originados tras permutas de parcelas con el propio empresario. La Justicia determinó que no hace falta probar la ruta contable exacta de cada peso robado, sino que alcanza con demostrar una coincidencia temporal razonable entre el enriquecimiento y el fraude sistemático.

Por su parte, Lázaro Báez será el mayor perjudicado por el desprendimiento patrimonial, perdiendo 84 propiedades que estaban escrituradas a su nombre. El ex contratista, que amasó una enorme fortuna inmobiliaria a lo largo de todo el territorio nacional, deberá entregar gran parte de su imperio patagónico a la Justicia para poder cumplir con el resarcimiento oficial.

La caída del imperio patagónico de Báez

Entre los inmuebles más emblemáticos que perderá el titular del Grupo Austral se encuentra la famosa Chacra 39. Ubicada a quince minutos del centro de la capital santacruceña, esta propiedad de 14.250 metros cuadrados cuenta con quinchos, una cancha de fútbol iluminada, un gimnasio de última generación, hidromasajes y hasta un invernadero valuado en más de 52 millones de pesos. Durante años, este lugar exclusivo supo ser el punto de encuentro predilecto para los habituales partidos de Néstor Kirchner.

La orden de Casación también alcanzó a la estancia patagónica denominada “Los Gurises”, junto a decenas de casas, cocheras y terrenos distribuidos entre El Calafate y Río Gallegos. Esta nueva ejecución se suma al remate de otras 40 propiedades que ya había ordenado el juez Néstor Costabel hace apenas un mes atrás, en el marco del histórico expediente conocido como “La Ruta del Dinero K”, buscando cubrir otro decomiso por 55 millones de dólares.

El destino final de todo este patrimonio millonario recuperado quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una acción directamente reparadora, el máximo tribunal del país tendrá la potestad y la responsabilidad de asignar estos inmensos recursos , incluso de forma parcial, en favor de la propia ciudadanía santacruceña, al ser la principal damnificada indirecta por la causa investigada.

Fuente: Perfil