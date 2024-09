Horacio Rosatti fue reelegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia

El ministro seguirá al frente del máximo tribunal por tres años más. Rosenkrantz seguirá como vicepresidente. Lorenzetti se abstuvo de votar

La Corte Suprema reeligió a Horacio Rosatti al frente del máximo tribunal por tres años y Carlos Rosenkrantz continuará como vice. La votación se realizó luego de una propuesta de Juan Carlos Maqueda, quien este año abandonará el máximo tribunal porque cumplirá 75 años.

Rosatti consiguió los votos de Rosenkrantz y Maqueda. Ricardo Lorenzetti, en tanto, se abstuvo a la hora de votar. La renovación de autoridades se dio mientras se debate en el Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De acuerdo a fuentes tribunalicias, había dos opciones que no ofrecían sorpresa: una reelección de Horacio Rosatti por otros tres años, o un enroque con el vicepresidente Carlos Rosenkrantz.

Horacio Rosatti, reelegido como presidente de la Corte Suprema

La reelección de Rosatti implica un revés para Lorenzetti, quien intentaba que la decisión se produjera después de la incorporación de Lijo. La ratificación de Rosatti en el cargo marca una nueva expresión del poder que ejerce el trío que se consolidó dentro de la Corte y dejó en soledad a Lorenzetti, que en 2018 perdió la presidencia, después de más de una década en ese cargo.

A partir del próximo año, la Corte Suprema de Justicia enfrentará un desafío importante: funcionará con solo tres miembros debido a la salida de Maqueda y a la falta de acuerdos políticos para designar nuevos jueces.

Ariel Lijo pueda desembarcar en una de las vocalías del máximo tribunal pero se preparan, en simultáneo, para un escenario en el que falten jueces si Maqueda se retira a fin de año, cuando cumpla 75.

Con esta decisión de la Corte, Rosatti seguirá presidiendo además el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y controla a los jueces nacionales y federales, y que administra el Poder Judicial. Por ley, el presidente de la Corte es titular además del Consejo.

Especialista en derecho constitucional, ex intendente de su ciudad, Santa Fe, ex convencional constituyente en la reforma de 1994 y ex procurador del Tesoro de la Nación y ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, Rosatti fue designado en la Corte Suprema en junio de 2016 a propuesta del entonces presidente de la Nación Mauricio Macri.

Por su Rosenkrantz fue presidente de la Corte Suprema entre 2018 y 2021 y desde entonces su vicepresidente. También fue propuesto para el máximo tribunal por el entonces presidente Macri y tras el acuerdo del Senado de la Nación asumió en agosto de 2016. Previo a su nombramiento era rector de la Universidad de San Andrés e integrante del estudio de abogados “Bouzat, Rosenkrantz y Asociados”.

En tres meses el máximo tribunal tendrá la salida de uno de sus integrantes. Es Maqueda que el 29 de diciembre cumple 75 años. Es la edad máxima que la Constitución Nacional establece para que un juez tenga el cargo. La carta magna da la posibilidad de seguir por cinco años más si lo solicita el Poder Ejecutivo y si lo aprueba el Senado de la Nación.

Una reglamentación del gobierno de Macri estableció que si un juez quiere seguir después de los 75 años debe pedirlo con un año de anticipación. El gobierno de Javier Milei planteó que Maqueda no lo solicitó por eso dio por terminada su presencia en la Corte Suprema el 29 de diciembre próximo y para ocupar su lugar propuso a García-Mansilla. Maqueda es juez del máximo tribunal desde diciembre de 2002 cuando fue designado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Con su salida, la Corte pasará a estar integrada por tres jueces. Para sacar fallos se requerirá unanimidad de ciriterios entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. En caso que no la haya se necesitará convocar a conjueces para desempatar, lo que se hace con los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.

Fuente: IProfesional