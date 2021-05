Horacio Cabak: “Me sorprendió la reacción de mi mujer, pero la entendí”

El conductor se refirió en PH Podemos hablar a la situación de su matrimonio con Verónica Soldato.

En PH Podemos hablar uno de los invitados fue Horacio Cabak y se refirió, a corazón abierto, a cómo transita la separación de su mujer, Verónica Soldato tras el escándalo mediático que tuvo hace unas semanas.

“¿Esto se supo porque tu mujer quiso que se sepa?”, le preguntó Andy Kusnetzoff al exmodelo. “Mi mujer le comentó algo a Ángel de Brito. Cuando estás enojado, afectado, cuando pasa algo que sentís que te supera es muy difícil decirle a alguien ‘tendrías que haber reaccionado de esta forma o esto se soluciona de esta manera’. Tenés que estar ahí y estar en mis zapatos para ver todo lo que pasó”, aseguró.

“Cuando uno comete errores, grandes o chicos, tenés que saber reconocerlos”, admitió. “Cualquier error que yo haya cometido, tengo que buscar la forma de subsanarlo porque lo único que espero de ahora en adelante es que mi vida sea mejor de lo que venía siendo, y mi mujer y mis hijos forman parte de esa vida”, dijo el animador, sobre su mediática separación.

En medio del testimonio del conductor, Pía Slapka, que también estaba como invitada, le lanzó una pregunta punzante. “Si te ponés en el lugar de tu mujer, ¿la entendés?”, indagó. “La reacción de mi mujer me sorprendió mucho, pero la entendí. Me sorprendió completamente, podría haber esperado cualquier reacción. A ella le salió esa. La entendí y después me explicó”, se sinceró.

Cuando le preguntaron a Cabak si existía la posibilidad de una reconciliación con su mujer, se mostró esperanzado. “Depende de dos personas”, dijo. “Siempre fuimos muy unidos, y esa unión, esa forma pensar en el futuro, y cuidar a nuestros hijos y cuidarnos nosotros está en mi cabeza y en la cabeza de mi mujer. Es cuestión de encontrar la forma de encaminar, entender qué pasó, explicar qué pasó y pensar en el futuro”, concluyó Horacio Cabak.