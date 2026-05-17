“Hood Robin” Milei y los negocios de su burguesía

Empresas exprimen el modelo libertario mientras la economía real se deshace y crece el rechazo social

De los 16 proyectos RIGI, 9 son de las mineras y 4 de las petroleras, que ya invierten en el mundo sin estímulo impositivo. Caputo ya avisó que el súper RIGI se hizo para que entre Thiel, uno de los millonarios anti derechos más grandes mundo. Los tiburones atrás de las últimas privatizaciones, el rol activo del estudio de Martínez de Hoz y el delicado equilibrio con la Fundación Faro.

Hay algo en el plan económico de Javier Milei que está saliendo bien. Algo que se pensó desde el inicio y que florece hoy, justo cuando el resto de la economía no sale del pozo y la población resiste un duro ajuste en su costo de vida. Como pocas veces en la historia, la transferencia de ingresos de los sectores medios y bajos a los empresarios más grandes y con más espaldas se consolida y crece, mientras el rechazo social al Gobierno por la crisis se hace habitual en las encuestas de opinión. Una especie de gestión estatal en modo “Hood Robin”, en la que los beneficiados se apuran a exprimir los regalos del Gobierno en el peor momento político de la Libertad Avanza, a sabiendas de que la continuidad política post 2027 ya no está garantizada.

Esa consolidación de grandes negocios la usufructúan, además, los empresarios más cercanos al Presidente, los que se congregan en una especie de nueva burguesía libertaria. La consolidación se apoya en tres pilares: el régimen de perdón impositivo para inversiones RIGI; el flamante Súper RIGI, la variante más regalona: y el proceso de privatizaciones de empresas estratégicas. Los dos primeros se hicieron a medida de las multinacionales y el remate de empresas del Estado es el coto de caza de las firmas grandes de capitales nacionales. El costo fiscal de perdones impositivos millonarios que empezaron a calcular varias consultoras y economistas de la oposición adelanta tormentas para gobiernos venideros y hasta riesgos de litigio en tribunales internacionales. Los permisos para hacer son impúdicos y en detrimento de casi toda la población que padece la diaria. Además, esos favores impositivos se expresaron de manera muy gráfica justo en la semana de la marcha universitaria que denunció un ajuste del gobierno nacional a los planes de estudio, sueldos y acceso a la educación de calidad. Como ya se animan a decir algunos economistas, incluso Milei-friendly, no parece ser esta una economía a dos velocidades, sino una que tiene claro que su sujeto de representación es el poder económico.

Hace unas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un nuevo proyecto de beneficios impositivos RIGI. El Gobierno aprobó hasta ahora 16 iniciativas, de los cuales 9 son de mineras multinacionales y 4 de petroleras, todas empresas consagradas que ya invierten en el mundo sin ayuda fiscal. En las últimas semanas, en Mendoza, hubo varias marchas contra el proyecto de minería de cobre y oro en Uspallata. Ese proyecto RIGI, el San Jorge, es un esquema asociativo entre la firma suiza Metals GmbH y la compañía Alberdi Energy, que es propiedad del Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Martín Rappallini es dueño, además, de una empresa de cerámica que viene penando por la crisis como el resto de las industrias convencionales. Este jueves, Página I12 adelantó una carta en la que Rappallini pide un RIGI para industrias pequeñas, un texto que surgió de la presión de las bases de UIA, que están quebradas por la caída de las ventas. Este martes 19, la central fabril se verá con Caputo. Uno de los que estará en el mitín perdió, pero se recuperó con el RIGI. El resto mira de afuera y ve una quiebra del entramado productivo peor que la del menemismo. Paradojas de los negocios en la era libertaria.

Quizás la salida repentina y sorpresiva hace un mes del economista jefe y director de UIA, Diego Coatz, explique por qué la entidad navega en estas vaguedades, elogios a Milei y el manejo de tiempos y exposiciones de Techint, el que manda y alumbra el camino. “La industria está, en promedio, 13,5 por ciento por debajo de su pico de la última década, en noviembre del 2017. En el último año se perdieron 9 empleos industriales por hora. Es clave que el orden macro incluya una agenda de crecimiento, porque esta trayectoria está configurando dos argentinas”, escribió Coatz ya alejado de la sede de Avenida de Mayo. Lapidario.

El intento por motivar inversiones no es en sí un problema. El asunto es el desfinanciamiento del resto de la sociedad para ceder recaudación impositiva en beneficio de firmas con espalda financiera. Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, es la relación del gobierno con las mineras. En San Juan se encontraron días atrás la hermana de Milei y varias empresas, muchas de las cuales ya tienen RIGI. En el pelotón de beneficiados aparecen Río Tinto, Galan Lithium, la canadiense Mc Ewen Copper, Barrick Mining, Abra Silver, Ganfeng Lithium, America Lithium y JEMSE.

Varias de esas compañías han dispuesto para las gestiones con el Gobierno a estudios de abogados variados, muchos de los cuales abrieron divisiones especiales para los negocios mineros del RIGI.

Martínez de Hoz & Rueda es el buffete que está de moda. Lo encabeza José Alfredo hijo, el heredero del ex ministro de economía de la dictadura. El abogado es además asesor legal de la Cámara de la Industria del Petróleo y de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos desde los años 90 hasta la actualidad. Dato de color: Acindar, la empresa de la que salió su padre, también recibió un RIGI de Milei.

Un RIGI para una fortuna de 30 mil millones

Misión Productiva, un agrupamiento nuevo de economistas que cuenta entre sus filas a Martín Alfie y otros economistas y sociólogos de prestigio, elaboró un trabajo sobre el Súper RIGI que describe una “serie de “parches fiscales” y regulatorios extremadamente generosos que consolidan una fragmentación fiscal. Los sectores beneficiados pagan pocos impuestos; la economía tradicional formal, que paga impuesto, cada vez es más chica; y una economía informal, que no paga impuestos, está creciendo”. Agregan que “se posterga la discusión de fondo: que estructura tributaria y regulatoria necesita el país para crecer”.

Introducen que “de esta manera vuelve a postergarse una discusión de fondo: qué estructura tributaria, regulatoria y productiva necesita Argentina para sostener inversión, mejorar competitividad y desarrollar capacidades de manera más generalizada. En vez de avanzar hacia un esquema más simple y coherente, se acumulan mecanismos particulares vinculados a lobbies sectoriales para compensar problemas estructurales que siguen sin resolverse”. Asimismo, asegura que el “súper RIGI parece consolidar esa lógica, ampliando beneficios sin una discusión demasiado clara sobre sus fundamentos económicos, sus costos fiscales o los objetivos productivos asociados”.

En las filas oficiales, mientras tanto, siguen envolviendo regalos. “Toto está excitado con la idea de que Thiel se mete sí o sí al Súper RIGI”, contó a este diario un funcionario que frecuenta Hacienda. Toto es Caputo y Peter Thiel es el dueño de Palantir y Paypal, uno de los ceos fetiche de Trump, que compró una casa en Barrio Norte para instalarse en Argentina con la idea de hacer negocios millonarios. El Súper RIGI les rebaja la mitad del Impuesto a las Ganancias a las empresas tecnológicas que no tengan empleos humanos. Relatan los que conocen el paño que hay contactos casi diarios de gente de Caputo con Thiel. Hay dos designados para explicarle cómo invertir en un negocio de Inteligencia Artificial.

Thiel viene con un perfil muy bajo recibiendo en su casa a economistas afines al Gobierno y a funcionarios que peregrinan a su mansión. El caso es de estudio porque es la consagración de la no distribución del ingreso: el dueño de Palantir tiene una fortuna superior a los 30 mil millones de dólares. Es decir, tiene la capacidad de comprar países enteros y acá le quieren bajar impuestos a cambio de que invierta. Otro de los que se habrían reunido con Thiel es Agustín Laje, el ideólogo de la batalla cultural libertaria. Se está moviendo él con sigilo. Santiago Caputo y su hermano, los jefes políticos de la Fundación Faro presidida por Laje ordenaron evitar encuentros con empresarios, reuniones con tarjetas pagas y otros encuentros hasta que aclare el escenario de las investigaciones de enriquecimiento ilícito sobre Adorni. Faro se apaga adrede. Es mejor que choquen contra la costa otras embarcaciones que la propia.

AYSA y los Big Five criollos

El viernes último el Gobierno de Milei lanzó la licitación para privatizar AYSA. Ofrecen el 90 por ciento de la empresa de aguas, porque el 10 restante está en manos de los trabajadores. El caso muestra a los mismos ceos nacionales que compitieron por el resto de las privatizaciones libertarias y que son, a la vez, una especie de burguesía a medida del Presidente.

Hay una carrera por la empresa de parte de empresarios nacionales, pero también de gente muy vinculada a la Embajada de Estados Unidos, como el dueño de Flybondi, Leonardo Scaturicce. De todos modos, el nombre que picó en punto es el del señor del cloro, Mauricio Filiberti. El dueño de Transclor ya tiene el negocio de provisión del producto purificador a la firma del Estado. La quiere comprar.

También se puso en el pelotón el grupo más afín a Milei: los Neuss. Compiten por la hidrovía, por AYSA y ya se han llevado activos estratégicos como la transportista de electricidad Transener, en sociedad con los dueños de Havana, el banquero Jorge Brito, el mexicano David Martínez y Rubén Cherñajosky, el propietario de la ensambladora fueguina Newsan.

Otro de los nombres que no descarta entrar es el de Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, que acaba de quedarse con la cementera Loma Negra, que estaba en manos de capitales brasileños. Al revés que en la crisis del 2001, hoy no quiebran los gigantes argentinos y entran los foráneos. Hoy los argentinos compran multinacionales en crisis y firman estatales rematadas por Milei. Sobre todo, están comprando a precio basura negocios que se caen sin mercado interno.

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Por Leandro Renou – P/12