Hombre clave en el préstamo del FMI a Macri ratifica que ahora no dará con el BID créditos a la Argentina

Mauricio Claver Carone reiteró que no está a favor de aprobar el desembolso de u$s500 millones a la Argentina pese a que son créditos que ya fueron aprobados.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, reiteró que no está a favor de aprobar el desembolso de u$s500 millones a la Argentina pese a que son créditos que ya fueron aprobados por el organismo para el primer semestre del año.

Claver Carone es el mismo que dijo anteriormente que el crédito extraordinario del FMI al gobierno de Mauricio Macri fue ordenado por el entonces presidente Donald Trump para apoyarlo en la búsqueda de la reelección. Lo admitió cuando hacía su defensa como candidato a dirigir el BID.

Carone había sido representante de Estados Unidos ante el directorio del Fondo Monetario cuando sucedieron los hechos. El presidente del BID, en esta oportunidad, traba la acreditación de las divisas, con el argumento de que está siendo investigado por una serie de denuncias en su contra: una por malversación de fondos y otra por “falta ética”, según los códigos de la institución.

En una columna de opinión volvió a referirse a sobre la Argentina y sostuvo: “Por mucho que el BID quiera aprobar nuevos fondos para Argentina, no puede dar el visto bueno a las solicitudes para hacerlo sin asegurarse prudentemente de que tiene un impacto en el desarrollo”.

“El BID está deseando que Argentina cumpla los compromisos con el FMI para mejorar las condiciones macroeconómicas. Los compromisos, mucho más modestos que los exigidos a otros países, son clave para promover el crecimiento sostenible y garantizar que el BID pueda ofrecer a Argentina nueva financiación”, advirtió.

“El éxito de Argentina es el éxito del BID, pero el tumultuoso historial financiero de Argentina afecta singularmente a los costos del banco. El BID debe proteger su capacidad de ayudar de forma fiable a todos sus 26 prestatarios, incluidos los países pequeños con pocos recursos”, agregó.

El propio Alberto Fernández había pedido en la última cumbre de las Américas de Los Ángeles que se remueva a Claver Carone al afirmar que “la Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que volver en su gobernanza a América Latina y el Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento”.

Sin embargo, el pedido no tuvo hasta ahora eco, y el norteamericano permanece en su cargo; ante el amparo técnico que su llegada al lugar es fruto de la votación de los miembros y que no hay en ningún lugar del estatuto de la entidad un impedimento legal para que un ciudadano de ese país sea elegido. Ante esta realidad, el reclamo del jefe de Estado argentino no fue tenido en cuenta.