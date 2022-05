Histórico acuerdo en el fútbol de EE. UU. para una paridad salarial total entre hombres y mujeres

Las asociaciones masculinas y femeninas consiguieron tener las mismas condiciones en tanto a premios como en salario y demás ámbitos laborales. Se trata de un texto pionero en el balompié mundial.

La batalla por la equidad salarial sentó este 18 de mayo un precedente de la mano del acuerdo alcanzado entre U. S. Soccer y las asociaciones masculinas y femeninas de fútbol de Estados Unidos (USWNTPA y USNSTPA por sus siglas en inglés). Descrito como “el primero de su tipo”, promete una equidad total en todas las remuneraciones y condiciones de trabajo para las selecciones absolutas masculinas y femeninas.

“Esto es verdaderamente un momento histórico. Estos acuerdos han cambiado este deporte para siempre aquí en Estados Unidos y tienen el potencial para cambiar el juego alrededor del mundo”, declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de U. S. Soccer, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, y también leyenda de este deporte en la Unión Americana.

The agreements, which run through 2028, contain: Equalization of FIFA World Cup prize money Identical appearance fees and game bonuses Commercial revenue sharing for the first time ever CBA Fact Sheet » https://t.co/At6VSKzjiN pic.twitter.com/ugr7zxEu6k — U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

Las dos asociaciones se unieron para negociar de manera conjunta sus acuerdos colectivos y llegaron a este histórico pacto con la federación, cuya vigencia se extiende hasta 2028.

Ahora, bajo los nuevos convenios, ambas selecciones estarán bajo las mismas condiciones económicas, incluyendo la misma compensación por todas las competiciones, entre ellas, el Mundial de Fútbol. Esto era un reclamo que las jugadoras venían exigiendo desde hace años y que plasmaron en una demanda de 2019. Ese año, el combinado femenino obtuvo un bono de 110.000 dólares por haber ganado el Mundial, mientras que el premio para los hombres era de 407.000 dólares.

El sindicado femenino contempla que, bajo este texto, entre 2023 y 2028, una jugadora podría ganar anualmente 450.000 dólares si participa en todas las convocatorias, sin contar las del Mundial. En 2018, esa compensación habría sido de 245.000 dólares.

Acuerdo de repartición de ingresos pioneros

U. S. Soccer se compromete incluso a que la suma de los premios de los Mundiales masculinos y femeninos de 2022, 2023, 2026 y 2027 será repartido de manera proporcional entre las dos selecciones.

Los pagos por la disputa de partidos internacionales en competiciones oficiales serán equitativos mientras que en los amistosos dependerá de las ganancias de cada encuentro.

Una porción de los derechos de transmisión y de las entradas para partidos bajo el control de U. S. Soccer también se entregará de manera equitativa.

Esta paridad se extiende para la jubilación, los seguros de salud, la bajas por paternidad y maternidad y las incapacidades médicas. También se pactaron mismas condiciones de entrenamiento, viajes y hospedaje para las selecciones de mayores.

“Mismo salario para el mismo trabajo”

Alex Morgan fue una de las futbolistas de la selección femenina de Estados Unidos que demandó a su federación alegando discriminación salarial en 2019. Fue esa reclamación la que abrió la puerta al acuerdo de este miércoles.

“Mismo salario para el mismo trabajo”, manifestó Morgan a través de Twitter. “Es un momento histórico para este equipo, estoy muy orgullosa de todo el trabajo que se ha hecho para conseguir que esto ocurra”, declaró.

Equal pay for equal work with US Soccer

Such a historic moment for this team, so proud of all the work put in to make this happen. https://t.co/BNTDz06nvx— Alex Morgan (@alexmorgan13) May 18, 2022